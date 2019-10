El talento de Isina propicia una nueva remontada azul Marina Monteserín disputa el balón a un jugadora atlética. / JUAN LLACA El Real Oviedo volvió a ganar con el marcador en contra ante el filial del Atlético de Madrid con dos goles de bella factura en la segunda mitad (2-1) MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 21 octubre 2019, 00:54

El Real Oviedo se impuso al Atlético de Madrid B (2-1) en un partido plagado de cambios en el once local y que empezó con el marcador en contra para las azules.

Nada de eso impidió que las carbayonas certificaran una nueva victoria en San Gregorio que permite al equipo ovetense seguir la estela del líder Osasuna, que tuvo problemas para derrotar al colista esta jornada, el Pozuelo de Alarcón (1-2).

Las de Pedro Arboleya aguantaron el empate sin goles en una primera mitad que sirvió para ver el debut en partido oficial de Hoyas bajo palos. Un duelo en el que no pudieron participar por lesión titulares habituales como Laurina y Gordi. Tampoco Henar, que entró en convocatoria no jugó. Llop cogió el testigo en la medular y, tanto Marina Crespo, como Monteserín completaron el once.

La reanudación trajo consigo el gol de las visitantes, obra de Sonia García, pero solo un minuto después Isina respondió en la zaga local firmando la igualada con un 'globo' perfecto desde la izquierda que se cuela por la escuadra contraria. El mismo flanco del campo sirvió a la ovetense para armar de nuevo la pierna a diez minutos del final y volver a colar un balón por la escuadra derecha, en esta ocasión ayudada por una defensa visitante. La zaguera intentó despejar de cabeza y acabó elevando el esférico lo justo como para que su portera no lo alcanzara.

Con este triunfo las carbayonas siguen segundas, a un punto de Osasuna en una jornada en la que ganaron los seis primeros clasificados.