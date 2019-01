«El Reus está expulsado. No pertenece ya a la Liga. Veremos la decisión del TAD (ante el que el Reus ha solicitado la suspensión cautelar), pero sus jugadores, que estaban secuestrados, han decidido irse. LaLiga no podía permitir esto», se defendió Tebas. «Estoy seguro de que Rubiales no conoce las normas de control económico», añadió el presidente de la Liga, después de que Rubiales mostrase su desacuerdo con la sanción de tres años impuesta al club catalán.