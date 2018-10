Los técnicos del Navia juvenil ven «positivo» quitar los muros que rodean el campo Jorge Méndez y Victor García con los jugadores entrenando junto al campo de El Pardo. / D. S. FUENTE Creen que también se debería mejorar la seguridad en los accesos y la iluminación de las instalaciones para los entrenamientos DAVID SUÁREZ FUENTE NAVIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:29

Los dieciséis compañeros de José Roberto Suárez, el joven naviego que falleció tras golpearse la cabeza contra un muro mientras disputaba un partido en el campo de El Pardo, han regresado en la tarde de ayer a la jornada de entrenamiento. Lo hacían «siguiendo el guión previsto», señaló Víctor García Fernández, el segundo entrenador del Juvenil del Navia Club de Fútbol, quien cree que para pasar el duelo «darle normalidad es la mejor solución, que se distraigan y piensen en el fútbol», dijo.

En la mente de todos estaba la perdida de 'Muro', como llamaban a su compañero, pero también la del joven Alberto Blanco, quien falleció en un accidente de moto el pasado mes de febrero. «Esto es la vida, hay que acatarla como llega, nos tocó dos veces en siete meses, entonces no queda otra, no vale flagelarse ni buscar excusas», dijo el entrenador Jorge Méndez.

El muro donde se golpeó Suárez era mirado con recelo por los jugadores de las diferentes categorías que ayer entrenaban en las instalaciones de El Pardo, una estructura que, a juicio del entrenador del Juvenil, «estaría bien quitar, pero también habría que tener más luz y mejorar los accesos que también son importantes para la seguridad». «Ojalá surgiese una propuesta del Principado, los quitasen y pusiesen algo que evitase todas estas cosas» dijo el segundo entrenador quien matizó que «que lo quitan ahora y nos pongan un remedio mágico no nos va a devolver a 'Muro'».

«Ojalá surgiese una propuesta del Principado para quitar el muro»

El equipo naviego se enfrentará el próximo domingo al Salas, un encuentro que «deportivamente los resultados nos importan, pero ahora mismo eso está en un segundo plano», dijo Méndez, quien desconoce si la pérdida de Suárez les permitirá coger fuerzas o por el contrario estarán distraídos en el encuentro. El club no descarta prestar asistencia psicológica a cualquiera de sus miembros si pasado un tiempo no se han recuperado, «la vida tiene que seguir si alguien no sale adelante, yo mismo o Jorge o cualquier chaval, habrá que tomar medidas pero por ahora habrá que actuar poco a poco», señaló Víctor García.

En cuanto a un posible homenaje ambos entrenadores tienen claro que lo llevarán a cabo «se harán lo que digan los chavales», dijeron señalando a los jugadores que entrenaban.