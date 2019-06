Oli: «La temporada en Miramar ha sido para enmarcar» Lunes, 24 junio 2019, 02:37

«Muy orgulloso» de sus jugadores, el duelo de ayer contra el Sestao dejó satisfecho al entrenador del Marino, Oli, que calificó el choque como un «partidazo». «Por nuestra parte, sensacional, de diez», abundó el técnico marinista, que destacó el plus que volvieron a ofrecer los jugadores que salieron desde el banquillo. «Tuvimos alguna opción de hacer el 1-0. No muchas, pero sí propusimos de inicio presionar arriba y no jugar arrugados», explicó antes de destacar la trayectoria como local desde su llegada al cargo.

«La temporada en Miramar ha sido para enmarcar», aseguró el ovetense, que recordó que los números «tienen un mérito espectacular» y cobrarán más valoro con el paso del tiempo. «Nuestro gran éxito es recuperar a la afición de Luanco», que elogió «la actitud» de sus jugadores. «Vamos a jugar de tú a tú a Sestao», apostilló Oli, que destacó la dificultad de mantenerse imbatidos en los cinco duelos de 'play off'.