La tertulia más genuina del derbi

MARÍA SUÁREZ DANI BUSTO OVIEDO. GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:20

El derbi entre Real Oviedo y Sporting es un partido en mayúsculas para cualquier carbayón, pero este año es especialmente importante para los futbolistas que forman el equipo Genuine del club azul. Por primera vez estos oviedistas, que debutan esta campaña en la Liga Genuine para personas con discapacidad intelectual, lo viven como jugadores del Real Oviedo.

El choque en el Carlos Tartiere coincide con su estreno en la primera fase de competición, por lo que al equipo más genuino del club el derbi le pillará defendiendo su escudo en Tarragona. Eso no ha impedido que la plantilla casi al completo haya analizado el choque en una tertulia de lo más entretenida en el Bar Trubia de Juanín, uno de los futbolistas más dicharacheros del vestuario.

Sobre la mesa, unos pinchos 'light' y un poco de refresco, ya que en apenas unos días se empieza La Liga y sus entrenadores llevan a rajatabla aquello de no perder la forma. De autoexigencia saben mucho, y pronto ponen sobre la mesa numerosos consejos para los jugadores del primer equipo. Alba, una de las futbolistas que mejor asocia sobre el campo con sus compañeros, explica que los jugadores deben salir al Carlos Tartiere tranquilos, que no pueden cometer fallos y que deben estar «atentos a todas las cosas». Buylla, uno de los capitanes en esta primera fase de competición, añade que lo que no pueden hacer es negociar con el esfuerzo y que han de jugar bien. Otra de las recomendaciones que da el central es que nada de fiestas, y Fer coincide, ya que para el atacante azul lo más importante es la concentración.

Juanín, por contra, no está excesivamente de acuerdo. «No es fútbol todo, hay que despejar. Es un partido ilusionante y queremos ganar, pero vale hacerlo de penalti injusto y en el último minuto también», sentencia el jugador, de los más rápidos del equipo según sus propios compañeros.

Pablo, que trabaja para mejorar su contundencia en defensa, supera su timidez solo para afirmar con rotundidad que va a ganar el Oviedo, como ya ocurriera en el pasado duelo en el Tartiere. Y mientras que Juanín apuesta por Mossa como jugador trascendental, Alba tiene en Bárcenas a su referente para este choque. El panameño visitó durante la semana a los azules antes de su debut, y Mossa ya lo hizo semanas atrás, por lo que son muy queridos entre la plantilla. Fer se muestra muy optimista con otro de los jugadores que más cariño despierta, un Toché al que ve metiendo cuatro de los seis goles que le augura a favor a sus compañeros.

Todos coinciden en que es un partido «tan complicado como especial», pero también inciden en que hay conceptos que no deben faltar sobre el terreno de juego, tal y como les han inculcado sus entrenadores. «Es como un clásico, hay que ir a muerte pero con respeto», señala William. «Tiene que haber respeto a los rivales y entre los compañeros, no insultar y no ser muy pesados con los árbitros. Así lo hacemos nosotros, que queremos ganar el Fair Play de nuestra liga», añade el propio Fer, que demanda «autocrítica» en los futbolistas. Juan Andrés, que juega por delante de la defensa, también aporta consejos para que los azules encajen menos goles. «Hay que cubrir bien a los rivales y saber frenarlos cuando vengan de frente», apostilla el pivote.

En apenas unas horas cogen el que para muchos de ellos es el primer avión de su vida, y el destino es aún mejor: el primer partido profesionalizado de su carrera. En la mente y en el corazón, además de los nervios y las ganas de disfrutar su competición, un derbi en el que todos apuestan por victoria azul en sus porras. Un derbi del que son más partícipes que nunca y que algún día esperan vivir en primera persona.

Solo por la ilusión que se desborda de su sonrisas, ya tienen los tres primeros puntos en el bolsillo. El gran objetivo, que es el de disfrutar con el fútbol, se alcanzará sin ningún atisbo de duda. El Sporting ya está preparado para competir en la II edición de la Liga Genuine, un torneo en el que participan personas con discapacidad intelectual y en el que este año debutará el club rojiblanco.

Con los veteranos Redondo y Cundi como padrinos, los integrantes de la plantilla sportinguista del equipo Genuine recibieron ayer en Mareo su mochila con el material deportivo y la equipación rojiblanca que lucirán durante el torneo. La primera fase de este campeonato se desarrollará a lo largo del fin de semana en Tarragona, por lo que la expedición rojiblanca, emulando al primer equipo en sus desplazamientos, se pondrá hoy mismo rumbo a tierras catalanas.

El Sporting Genuine comenzó a entrenarse hace ya un año, en doble sesión semanal, y se estrenará ahora en competición. Los caprichos del calendario liguero -esta edición alcanza los treinta equipos participantes- le han emparejado en la primera fase con el Espanyol, vigente campeón del torneo, el Levante y la Fundación Atlético de Madrid.

Sobre el césped del campo número 1 de Mareo, escenario habitual de los partidos del Sporting B y del equipo juvenil de División de Honor, los jugadores del Sporting Genuine recogieron sus equipaciones, entre aplausos, bromas, camaradería y muchas carcajadas, y prometieron, sobre todo, pasárselo muy bien en la que será, para ellos, una gran y novedosa experiencia.

Este viaje coincidirá en fechas con el derbi del Tartiere entre Oviedo y Sporting, por lo que los jugadores rojiblancos verán el partido por televisión desde Tarragona. Todos ellos sueñan con disputar algún día su propio derbi con el conjunto azul de la Liga Genuine, en el que además tienen buenos amigos -Y si pudiera ser en El Molinón, mejor que mejor-.

«Es fútbol es para disfrutarlo». Lo dice convencida Sandra García, de 23 años, quien quita importancia al resultado final en un marcador. «Se trata de que lo pasemos bien y de que disfrutemos», indica esta abonada del Sporting, que no se pierde un solo encuentro. «Veo el partido tranquila, pasándomelo bien, y si marcamos gol, mejor», comenta, al tiempo que confiesa que sus futbolistas favoritos son Mariño, Carmona y Pelayo Morilla.

También fiel seguidor del balear es Diego Portilla, de 28 años, quien se atreve a vaticinar un contundente 0-5 en el derbi favor del Sporting. Por su parte, Rubén Taladriz, de 38 años, prevé un duelo de ida y vuelta con un llamativo 3-4 en el electrónico. Ambos aseguran que el fútbol es su ilusión y coinciden en la idea de que en la Liga Genuine «nos esforzaremos mucho con los compañeros y los entrenadores para mejorar, como hicimos durante estas semanas de entrenamientos».

Uno de los guardametas será Manuel Noval. A él lo que le gusta «es evitar los goles» y, aunque asegura que al principio es «muy difícil», afirma que ha mejorado mucho «con la práctica y los consejos que nos dan los entrenadores». El portero, de 27 años, rebosa optimismo. Su seguridad es envidiable: «En este torneo pensamos en ganar, y sacar el mayor número de puntos, así que a por ello».

La expedición rojiblanca, integrada en este viaje por dieciséis jugadores, está dirigida por el entrenador Diego Fuertes. El técnico valora que «esta experiencia es muy buena para ellos, porque tener la oportunidad de vestirse con la ropa del Sporting y viajar como un equipo es una de sus ilusiones más grandes».

Sea cuales sean los resultados que se reflejen en el marcador en sus tres primeros duelos ligueros, la victoria ya la tienen asegurada.