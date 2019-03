Toché: «Es un partido en el que lo emocional cuenta mucho» El capitán apela a mantener la calma y afrontar el encuentro aferrándose a las virtudes que el equipo está demostrando este año R. J. GARCÍA Viernes, 22 marzo 2019, 03:39

El delantero Toché es el único jugador de la actual plantilla del Real Oviedo que sabe lo que es marcar en un derbi en El Molinón. El murciano, en su cuarta temporada en el conjunto azul, conoce bien lo que significa un partido como el del domingo y por eso apela a la calma como una de las recetas para sacar un buen resultado.

«Es una cita en la que lo emocional cuenta mucho» explica el capitán del conjunto ovetense, ya que entiende que lo futbolístico es como cualquier otro encuentro de la categoría. «El aspecto táctico –precisa– lo llevamos muy preparado como todos los partidos».

El delantero apunta a una de las cuestiones determinante en este tipo de encuentros. «Emocionalmente tienes que jugar con más calma», avisa antes de reconocer que no deben perder la identidad que les está llevando a lograr buenos resultados: «Hay que intentar jugar con nuestra intensidad habitual y tenemos muchas armas, sabemos jugar con balón, sabemos presionar arriba», destaca. Toché entiende que el equipo tiene muchas cosas buenas y en un partido como el de El Molinón se trata de buscar «nuestra mejor versión».

No obstante, no oculta que el rival al que se enfrentan tiene argumentos sólidos y la ambición de ganar. «Ellos son un buen equipo, aquí les ganamos y tendrán ganas de que llegue ese día para delante de su afición vencer». En lo que insiste una y otra vez el delantero es en la importancia de no cambiar las cosas que hasta ahora están funcionando. «Nosotros a lo nuestro, seguir nuestra línea porque para nosotros es un partido muy importante». Esa importancia se traduce para Toché en que «ganando allí seguimos en esos puestos que queremos».

No obstante, el capitán oviedista no obvia que un partido como el del domingo tiene más cosas en juego que los tres puntos: «Está claro que el valor de la victoria es el mismo pero es un día importante, un día especial para todos». Toché no ahorra calificativos para el especial valor de un encuentro como este. «Es de esos partidos que marcas en el calendario y con ganas de que llegue porque son partidos que todos lo queremos jugar y disfrutar», señaló.

En el recuerdo de los oviedistas está el encuentro de la pasada temporada en El Molinón, que tenía un extra especial para el atacante: «El derbi del año pasado, después de tantos años, lo vivimos de forma diferente. Después de muchos años se cogió con muchas ganas». Ahora, el murciano cree que «sigue siendo importante» por la trascendencia que tiene en la clasificación. «Queremos seguir en esa escala ascendente que llevamos», explicó.

Toché no está contando con muchas oportunidades, pero hace un par de jornadas volvió a la titularidad. En este sentido, entiende que el entrenador «pensó que en Mallorca podía rendir más, siendo una plantilla tan corta todos estamos participando y teniendo minutos y opciones». En cualquier caso, considera que es «bueno que se abra el abanico de opciones y el que juegue tiene que intentar darlo todo igual que aquel que esté en el banquillo, debe siempre intentar aportar».

Sobre la trascendencia del encuentro, en una jornada sin fútbol de Primera, Toché cree que «es un partido que todo el mundo quiere ver. Es de los mejores derbis de España, y he vivido muchos, incluso en el extranjero. Es especial y el más bonito que se puede vivir como jugador». El delantero espera poder vivirlo desde el campo y «brindarle a la afición otro triunfo». En definitiva, Toché apuesta por afrontar el encuentro con tranquilidad: «Intentaremos concentrarnos y que tener calma, siempre viene bien».