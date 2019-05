La Selección Española Sub 17, que dirige la entrenadora asturiana Toña Is, no podrá finalmente revalidar el título continental de la categoría tras caer eliminada en semifinales ante Holanda por un contundente 1-3. El conjunto español fue siempre a remolque en el marcador y de nada sirvió el tanto de Lloris en el tramo final del choque.