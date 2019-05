La sub 17 de Toña Is sigue soñando

La selección femenina Sub 17 que dirige la ovetense Toña Is goleó a la selección local, Bulgaria, (3-0) y dio un paso importante para clasificarse a las semifinales del Campeonato Europeo que se celebra en Albena. Tras la igualada a cero ante Dinamarca en el debut, al equipo que dirige Toña Is no le quedaba otra que asegurar la victoria ante las bulgaras, a las que superaron desde el pitido inicial. Ahora se jugará el pase el sábado ante Portugal. Los goles fueron obra de Carlota Sánchez, Silvia Llorís y Salma Paralluelo.