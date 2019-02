Toquero derriba la muralla del Racing de Ferrol AGARFE Lunes, 18 febrero 2019, 01:41

Un doblete de Toquero trasladó al marcador (2-0) el monólogo sportinguista frente a un Racing de Ferrol muy replegado, encomendado al acierto de su guardameta Alejandro para evitar una derrota más abultada en Mareo. El penalti cometido por Alberto sobre Lucas en el inicio del choque permitió sumar una nueva diana al máximo artillero rojiblanco, que no falló desde los once metros con un potente derechazo. El cancerbero visitante evitó en varias ocasiones el segundo tanto de los gijoneses, pero tras una falta lateral colgada por Lucas, Toquero se elevó en el corazón del área para conectar un testarazo directo a la red y ajusticiar a un equipo gallego que no consiguió acercarse con peligro al marco defendido por Javi.