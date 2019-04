El Torneo Oviedo Cup toma velocidad Jueves, 18 abril 2019, 00:41

El XIV Torneo Oviedo Cup afronta hoy su tercera jornada de partidos. La cita deportiva cuenta con la participación de equipos procedentes de países como Australia, Emiratos Árabes y Japón. Ayer se estrenaron varios equipos de la fase de grupos, entre ellos el Infantil Sub 14 y el Cadete Sub 16 del Atlético. Ambos derrotaron al Covadonga (0-2) y Astur (1-2), respectivamente, mientras que el Infantil Sub 14 del Málaga debutó goleando al Grujoán (0-8).