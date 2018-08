«Tras dos permanencias me gustaría celebrar un ascenso en Luanco» Álex Arias con Luis Gallego y Oli, ayer en Miramar. / CLUB MARINO Álex Arias se muestra «muy ilusionado» en su regreso al Marino y se marca objetivos altos en una temporada que «será complicada y bonita» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 22 agosto 2018, 01:01

El Marino de Luanco presentó ayer a su último y flamante fichaje, Alejandro Arias de Haro, Álex Arias, que se mostró muy feliz por su retorno a un club en el que estuvo dos años muy importantes en su trayectoria y con el que debutará, si no surge un contratiempo, el domingo ante el Colunga en Miramar.

Un retorno que le produce una especial satisfacción personal: «Espero que la afición esté tan ilusionada como yo. Es algo emocionante porque estuve aquí dos años muy buenos a todos los niveles, deportiva y personalmente. A Luis Gallego y al Marino les debo mucho y hay muchas cosas que valoras cuando vas a un equipo. Que hoy vuelva a estar aquí es una forma de agradecerlo. Esos dos años el equipo se salvó sin pasar ningún problema en Segunda B y este año me gustaría disfrutar de un ascenso en Luanco».

Allí ha sido recibido con los brazos abiertos como premio a una paciente espera por parte del presidente azulón: «Luis entendió la situación y desde el principio le dije lo que pensaba y lo que quería. Estuvo aguantando más de lo que esperaba sin llamarme, respetó mi espacio. Cuando vas de frente como es mi caso las cosas son más fáciles porque hay la necesaria confianza en tu palabra».

Oli llamó al avilesino antes de fichar: «Hablamos varias veces por teléfono y me contó un poco lo que quería del equipo. Igual que Luis no estuvo encima de mi, con Oli fue distinto porque no nos conocíamos y estas semanas estuvo más pendiente de la decisión que iba a tomar».

El jugador avilesino aseguraba ayer en su presentación estar listo para lo que Oli decida: «No hice toda la pretemporada, pero casi, me perdí una semana por una pequeña lesión muscular. La exigencia en Tercera es menor que en Segunda B y en ese sentido estoy preparado para jugar el domingo».

Y es que Álex ha estado entrenando este verano con el Langreo, en el que no se quedó aunque todo parecía indicar lo contrario. El propio futbolista dice al respecto que «con el Langreo, al final, creo que hubo una falta de entendimiento, por decirlo de alguna forma. Cuando empecé a entrenar con ellos daba por hecho que acabaría jugando allí, sobre todo por estar en Segunda B, que es lo que yo quería, y ellos también estaban interesados en que jugase allí. Pero van pasando las fechas y no llegas a un entendimiento, por eso me decanté por el Marino, que estaba ahí y que siempre tendrá un sitio reservado».

Rol de líder

De su posible rol de líder en el conjunto marinero afirma que «al tener más bagaje que otros compañeros, por decirlo así, puede ser, pero vengo para sumar lo que pueda para conseguir el objetivo del Marino. Las temporadas son largas y siempre hay algún jugador que se pone en el papel de líder del equipo, pero no vengo con esa intención sino a aportar mi granito de arena. Recuerdo mi primera etapa en el Avilés cuando nadie esperaba que diese un nivel alto, y aquél año tiré del equipo. Ahora en el Marino le puede tocar a otro, pero al final lo único que cuenta es el grupo».

El conjunto gozoniego parte como uno de los aspirantes al campeonato y eso equivale a exigencia máxima: «Va a ser un año complicado y a la vez bonito. El Caudal es el equipo al que todos tenemos un poco como favorito, pero luego las temporadas son largas y las diferencias no son muy grandes entre los equipos de arriba. Hay plantillas de mucho nivel, pero con ser favorito, el Caudal puede acabar tercero y no sería nada extraño que otros equipos estuvieran por encima», remarcó un Álex Arias que inicia una nueva etapa en Luanco.