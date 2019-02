Triunfo de mucho valor para el San Martín en Ceares El cearista Juanín lucha por el balón con Moha. / PALOMA UCHA R. LEGO Lunes, 18 febrero 2019, 01:42

En su peor partido de la temporada en La Cruz, el Ceares sucumbió (0-2) ante el San Martín y prolongó una sequía de triunfos en su feudo que ya supera los dos meses. En una continua falta de equilibrio entre voluntad y precisión, el conjunto dirigido por Nacho Cabo no logró hilvanar con fluidez juego ofensivo y solo a través de acciones individuales consiguió acercarse con peligro a la portería de Javi Díaz.

Las cosas se torcieron pronto para los cearistas, obligados a remar a contracorriente después de que una falta de entendimiento entre Rafa Felgueroso y Nacho permitiese a Moha cederle el balón a Roberto para empujarlo a puerta vacía. Los 'teyeros' trataron de reaccionar, pero no encontraron el camino y superada la media hora recibieron un nuevo mazazo. Lele se zafó del marcaje de Juan Carlos y su pase al punto de penalti lo remató a la red libre de marca Steven. Tratando de dar un vuelco al guión del choque Nacho Cabo introdujo dos sustituciones en el minuto 40 y agotó los cambios al descanso. Los relevos no tuvieron el efecto buscado y su equipo no tuvo la claridad necesaria para acercarse al gol.