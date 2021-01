Tropiezo del Covadonga ante el Valladolid Promesas El conjunto ovetense vio truncada su buena racha como local con una derrota ante los pucelanos, que resolvieron el choque antes del descanso mario rojas ARECES Sábado, 30 enero 2021, 20:38

El Covadonga vio truncada su racha de victorias en el Álvarez Rabanal con su derrota (1-3) ante el Valladolid Promesas, que justificó su presencia en la parte alta de la clasificación. Ya en la primera parte el conjunto castellano resolvió el choque, iniciado con dominio visitante gracias a su buen criterio en el manejo del balón en la elaboración de las jugadas.

Pese a que la iniciativa era visitante, Iván Torres solo se vio inquietado en alguna acción a balón parado. El Covadonga apostaba por los envíos en largo para tratar de forzar algún error en la zaga vallisoletana. La primera aproximación peligrosa de los locales la protagonizó José Luis, quien se encontró con un balón desde la frontal del área tras un córner, pero su disparo se perdió por encima del larguero.

1 Covadonga Iván Torres; Castiello, Aitor Ferrero (Naredo, m. 46), Aitor Elena (Álvaro del Río, m. 66), Manu Blanco (Manu Rodríguez, m. 46); José Luis, Artabe, Jaime; Sergio Ríos (David González, m. 46), Diego y Manuel Pozo (Font, m. 46). 3 Valladolid Promesas Gaizka; Sergio López, Palomeque, Alonso, Vilarrasa; Oriol (Maroto, m. 87), Moha (Mikel Carro, m. 66); Elliot (Dalisson, m. 66), Zalazar, Fran Álvarez (Nieto, m. 74); y Sergio Benito (Uche, m. 87). Goles: 0-1: m. 28, Sergio López. 0-2: m. 45+1, Sergio Benito. 0-3: m. 62, Fran Álvarez. 1-3: m. 66, Font. Árbitro: Rezola Etxeberría (Comité Vasco). Amonestó a los locales Manu Blanco, Sergio Ríos, Aitor Ferrero y Font; y a los visitantes Mo

Al filo de la media hora tomó ventaja el Valladolid Promesas, con un centro de Elliot que cabeceó libre de marca Palomeque. El Covadonga no le perdió la cara al choque y a once minutos del descanso una falta botada por Jaime no alcanzó a rematarla por poco Aitor Elena. Poco después fue Sergio Ríos el que dispuso de una nueva ocasión con un disparo que terminó en el lateral de la red.

Ya en el tiempo añadido, Sergio Benito aprovechó un error defensivo para doblar la ventaja visitante. Fermín Álvarez movió ficha al descanso e introdujo cuatro cambios en el inicio de la segunda mitad para oxigenar al equipo, que buscó recortar diferencias, pero se encontró con un nuevo revés. Fran Álvarez firmó el tercer gol pucelano nada más cumplirse la hora de partido.

No bajó los brazos el equipo ovetense, que consiguió perforar la meta de Gaizka por medio de Font. En los últimos minutos, el filial blanquivioleta, el mejor equipo que pasó esta temporada por el Álvarez Rabanal con un juego rápido y bien trenzado, administró esa ventaja ante un Covadonga que no tiene fortuna con las lesiones ni con los aplazamiento de los partidos, que le lastran a nivel de continuidad en las alineaciones. El conjunto que entrena Fermín Álvarez tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando puntos en su feudo el próximo miércoles, con el encuentro aplazado de la novena jornada frente al Numancia.