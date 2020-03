La UEFA aplaza la Eurocopa a 2021 Aleksander Ceferin, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. / EFE Rubiales descarta que las competiciones se anulen o finalicen como están ahora y avisa de que el 30 de junio «no es un muro infranqueable» IGNACIO TYLKO MADRID. Miércoles, 18 marzo 2020, 01:45

La UEFA decidió ayer aplazar la disputa de la Eurocopa hasta 2021, así como finalizar sus competiciones de clubes, Liga de Campeones, masculina y femenina, y Liga Europa cuando la pandemia del coronavirus permita su reanudación, si es que ello es posible a lo largo de este curso marcado por el pánico y la incertidumbre. Esta última medida también será aplicada a las competiciones nacionales, tal y como pretendían los clubes y las ligas profesionales. Se trata de un hecho sin precedentes después de 60 años y 15 elecciones continentales de selecciones nacionales celebradas.

Para el aplazamiento de la Eurocopa, la primera de la historia en 12 sedes y con 24 países en competición, la UEFA precisaba del permiso de la FIFA, ya que para ese mismo verano estaba prevista la puesta en marcha de un nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos. Gianni Infantino, máximo rector del fútbol internacional, se mostró solidario y evitó entrar en disputas con el esloveno Aleksander Ceferin, mandamás del deporte rey continental. Todo apunta a que ese Mundialito se trasladará a diciembre.

«La salud de todas las personas implicadas en nuestra disciplina es la prioridad», explicó la UEFA en un comunicado. «Este cambio contribuirá a permitir acabar todas las competiciones nacionales, actualmente paradas por la urgencia ligada al Covid-19», continuó el organismo de Ceferin antes de agradecer a la FIFA su buena disposición y de informar sobre la creación de un grupo de trabajo con representes de los campeonatos locales y de los clubes para «examinar soluciones en materia de calendario que permitan la finalización de la temporada en curso».

La final de la Liga de Campeones se retrasa al 27 de junio, tres días después del duelo por el título de la Liga Europa

Con las medidas de confinamiento en los países y el creciente cierre de fronteras, «la UEFA no tiene elección, tiene que aplazar la Eurocopa o la Liga de Campeones», había señalado antes de la cumbre una personalidad del fútbol mundial. Paradójicamente, su aspecto multinacional facilita el escenario de un aplazamiento, sin estigmatizar diplomáticamente a un único país anfitrión que haya realizado una gran inversión.

Con esta propuesta, la UEFA descarta la opción de una Eurocopa a puerta cerrada o una anulación, que habría privado a la confederación europea de una importante suma por derechos televisados y hubiera supuesto un descalabro económico sin precedentes. En la última edición de Francia 2016, por ejemplo, la Eurocopa había generado más de 1.000 millones de euros sólo en derechos de televisión, según la UEFA, y una cifra de negocios total de 1.920 millones de euros. A modo de comparación, el aplazamiento de la Eurocopa costará unos 300 millones de euros.

La UEFA tomó además la decisión de aplazar hasta el 27 de junio la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul e inicialmente prevista para el 30 de mayo, en tanto que la de la Liga Europa, que estaba fijada para el 27 de mayo, se celebraría finalmente el 24 de junio, en el polaco Gdansk Stadium, si la situación sanitaria lo permita. Esta es la conclusión que se extrajo tras el encuentro entre el órgano rector del fútbol europeo con las 55 federaciones nacionales adscritas al mismo, los clubes, las ligas y los sindicatos para abordar la reconfiguración del calendario. La Copa América, al igual que la Eurocopa, también se pospone un año.

Rubiales

«Las competiciones se tienen que finalizar antes del 30 de junio, pero esa fecha no es un muro infranqueable», advirtió ayer Luis Rubiales, presidente de la Federación, que compareció horas después de la resolución de la UEFA. «Lo ideal es que haya justicia y todo sea igualitario. La competición tiene que ser ganada en el campo y que no haya injusticias. Todos hemos votado de forma favorable a estas propuestas. Todos los presidentes territoriales están de acuerdo en apoyar la tesis de la Federación Española ». Así las cosas, Rubiales descarta que el Barcelona sea campeón si no se finaliza la Liga. No es lo único que rechaza el mandatario, que no contempla dejar las clasificaciones como están a día de hoy o anular toda la temporada, como habían reclamado algunos clubes, sobre todo, los que se encuentran en puestos de descenso.

«Todos los equipos esperan justicia. Si las competiciones están pactadas de una forma, no podemos cambiar las reglas. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta a UEFA. Invitaremos a LaLiga y a la AFE para que aporten».

Rubiales se comprometió a garantizar los emolumentos a todos los equipos fuera del fútbol no profesional tanto este año como la próxima temporada.