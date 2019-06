Un último esfuerzo antes del verano Sergio Ramos disputa un balón con Morata en el entrenamiento de ayer en el Bernabéu. / EFE España, agotada tras una larga campaña, recibe en el Bernabéu a una Suecia con la que se jugará la primera plaza de grupo RODRIGO ERRASTI MADRID. Lunes, 10 junio 2019, 00:56

«La temporada ha sido durísima. Sesenta partidos con el equipo más otros diez con la Selección. Estos encuentros de junio con la Selección son complicados porque hemos estado en competición hasta hace poco, pero hay compañeros que juegan en Inglaterra que llevan ya tres semanas sin duelo oficial. En cualquier caso, sabemos que el calendario es así y queremos irnos de vacaciones con el trabajo bien hecho. Son tres puntos importantes ante Suecia». Rodrigo Moreno, que apunta a titular tras ser uno de los siete reservados en la visita a Islas Feroe, resume de esta manera el sentimiento de los internacionales españoles antes del duelo con el que se cierra oficialmente el ejercicio 18-19.

Pese a que es complicado afrontar estos dos partidos con la temporada ya acabada y con las fuerzas muy justas, el cuerpo técnico de Luis Enrique, capitaneado en su ausencia por Robert Moreno, ha insistido en la importancia de hacer un último esfuerzo. El encuentro además es una pugna por el liderato del grupo F, en el que los dos primeros obtendrán una plaza para la Eurocopa de 2020. Ahora mismo España manda con dos puntos de ventaja sobre los escandinavos.

La Roja mutará mucho respecto al once que ganó con solvencia en el tapete artificial de Torshvan, donde brilló Santi Cazorla en su vuelta al combinado nacional. El asturiano podría ser, junto a Ramos y Morata, uno de los pocos que se mantendrán como titulares aunque Asensio, Aspas e Isco, que no completaron todo el encuentro, podrían repetir en el coliseo madridista, en el que España no conoce la derrota desde el Mundial de 1982.

En principio, la escuadra local arrancará con De Gea bajo palos, Carvajal -ausente por lesiones en la 'era Luis Enrique'-, Iñigo Martínez en defensa junto a Sergio Ramos, que jugó 45 minutos el viernes, mientras que Sergio Busquets estará con Parejo en la medular. Arriba el citado Rodrigo Moreno busca dos acompañantes si bien uno podría ser Morata. Uno podría ser Morata.

Un rival enrachado

En principio, Janne Andersson, seleccionador sueco, optará Pontus Jansson (Leeds) y Philip Helander (Bolonia) para frenar el tridente ofensivo español, mientras que Sebastian Larsson, con amplia trayectoria en la Premier, podría reforzar como pivote un centro del campo con Forsberg, Claesson y Ekdal. «España es favorita pero nos tienen mucho respeto, saben que es difícil jugar contra nosotros», avisa el seleccionador.

Arriba parece seguro Quaison, que lleva cuatro goles en los últimos tres partidos, junto al trabajador Berg, criticado por su falta de acierto pero al que Andersson y sus compañeros valoran el trabajo que hace para el grupo. Ante Malta asistió en dos de los tres goles. La otra opción serían el veterano Guidetti o el joven Isak, que marcó el 3-0 ante Malta y suena como posible objetivo para la Real Sociedad tras estar en el radar de la cantera del Real Madrid hace unos veranos.