«Que a uno le vaya bien en su ciudad debe de ser lo más grande» J. B. Viernes, 21 junio 2019, 03:55

-El pasado verano su nombre estuvo sobre la mesa del Sporting...

-No lo sabía. Siempre que se acuerdan de uno es de agradecer.

-¿Cuesta más dar el paso de entrenar al Sporting cuando uno es de Gijón?

-Hay entrenadores como Novoa o el propio Abelardo que son de Gijón y lo hicieron bien. Pero es diferente. Cuando uno es de Gijón pasea por el centro, va a una sidrería, tiene hijos, padres y abuelos que viven el día a día. Hay más responsabilidad. Y nadie le asegura que vaya a ir bien. Pero, claro, si a uno le va bien en su ciudad, eso tiene que ser lo más grande.

-¿Tiene al Sporting como una cuenta pendiente en el futuro?

-Quiero que al Sporting le vaya bien y que José Alberto triunfe. Tengo una magnífica relación con él. Sé lo que trabaja, lo que exige y lo que se exige. Y no quiero entrometerme, ni que se me interprete mal. El Sporting es el Sporting. Tiene mucha exigencia y una gran ciudad detrás. ¿A quién no le gustaría entrenar al Sporting?