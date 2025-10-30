Veljko Paunovic, nuevo seleccionador de Serbia
El técnico se convierte en el responsable de fútbol de su país menos de un mes después de salir del Real Oviedo
Oviedo
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:15
No ha pasado un mes de la destitución de Veljko Paunovic como entrenador del Real Oviedo y el técnico serbio ya tiene nuevo ... banquillo como seleccionador nacional de su país. El entrenador aceptó ponerse al frente del equipo para los dos partidos que restan en la fase de clasificación para el Mundial y en los que Serbia se juega poder alcanzar la repesca.
Paunovic volvió a demostrar que no le asustan los retos y su acuerdo con la federación es para la próxima ventana FIFA. Si quieren tener opciones de llegar a la cita mundialista, el exentrenador del Oviedo deberá conseguir que su equipo haga más puntos que Albania. Paunovic se estrenará ante Inglaterra, ya clasificada, en Wembley y se medirá a Letonia. Albania tiene que visitar a Andorra y luego recibir a Inglaterra. Con este nombramiento, Paunovic regresa a sus orígenes como entrenador ya que arrancó su carrera en las categorías inferiores de su selección y llegó a proclamarse campeón del mundo sub 20 en 2015.
