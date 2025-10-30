El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Veljko Paunovic, nuevo seleccionador de Serbia

El técnico se convierte en el responsable de fútbol de su país menos de un mes después de salir del Real Oviedo

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:15

No ha pasado un mes de la destitución de Veljko Paunovic como entrenador del Real Oviedo y el técnico serbio ya tiene nuevo ... banquillo como seleccionador nacional de su país. El entrenador aceptó ponerse al frente del equipo para los dos partidos que restan en la fase de clasificación para el Mundial y en los que Serbia se juega poder alcanzar la repesca.

