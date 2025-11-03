El Vetusta deja escapar la opción de ponerse líder

El Vetusta no pudo pasar del empate ante el Rayo Cantabri e iguala a puntos al líder Fabril, que van en cabeza por el golaverage ... general. Así todo los de Roberto Aguirre siguen invictos en las nueve jornadas que van de competición, siendo el de ayer su peor partido en casa, sobre todo en una primera parte en la que los cántabros empezaron mejor, aunque sin llegar a crear peligro. Sí lo tuvo el equipo local en dos chispazos de Dieguito y Joaquín Delgado. El remato de este último obligó a una buena intervención del meta visitante.

La primera parte fue muy aburrida. Ninguno de los dos equipos fue capaz de generar peligro para la portería contraria, con un juego anodino y con carencia de remate. Parecía que los dos equipos se dedicaban más a vigilarse que a tratar de hacer daño.

Si en la primera parte empezó mejor el Rayo Cantabria, en la segunda fue el Vetusta el que tomó la iniciativa. Un remate de Jaime Coballes fue la primera clara oportunidad del conjunto azul, aunque el balón se fue fuera. Posteriormente sería el goleador Joaquín Delgado quien tampoco acerto. En esta segunda parte el Rayo Cantabria no inquietó ni una sola vez el meta local, mientras que el Vetusta, sin hacer un gran juego, tuvo dos buenas ocasiones. La tuvo Dieguito con un remate de cabeza y posteriormente con un disparo, pero ninguna de las dos acabó en gol.

El de ayer fue el segundo empate en casa del Vetusta después de firmar tablas con el Marino. Lo hizo además ante un equipo joven que venía de posiciones de 'play in'. Tras un encuentro muy gris de los azules, al filial del Real Oviedo le toca la próxima semana visitar Ganzábal para medirse al Langreo. El empate de ayer supone desperdiciar una buena ocasión de ponerse líder de la categoría tras el tropiezo del Fabril frente al Orense, equipo que será el próximo en visitar El Requezón a mediados de noviembre.

El gris partido de ayer no empaña la buena marcha del Oviedo Vetusta, único equipo invicto en la categoría. El conjunto de Roberto Aguirre, recién ascendido después de arrasar la pasada campaña en la Tercera asturiana, acumula cinco victorias y cuatro empates, con una diferencia de goles positiva de ocho tantos, convertido ya en la sorpresa del grupo uno de la Segunda RFEF.