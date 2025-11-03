El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diego Espinosa despeja un balón ante el Rayo Cantabria. ÁLEX PIÑA

El Vetusta deja escapar la opción de ponerse líder

El filial del Real Oviedo empata sin goles ante el Rayo Cantabria en su peor partido como local, aunque se mantiene invicto

Gonpor

Oviedo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Vetusta no pudo pasar del empate ante el Rayo Cantabri e iguala a puntos al líder Fabril, que van en cabeza por el golaverage ... general. Así todo los de Roberto Aguirre siguen invictos en las nueve jornadas que van de competición, siendo el de ayer su peor partido en casa, sobre todo en una primera parte en la que los cántabros empezaron mejor, aunque sin llegar a crear peligro. Sí lo tuvo el equipo local en dos chispazos de Dieguito y Joaquín Delgado. El remato de este último obligó a una buena intervención del meta visitante.

