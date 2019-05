El Vetusta dice adiós a la temporada ante el colista Durango CHEMA GONZÁLEZ OVIEDO. Sábado, 18 mayo 2019, 01:50

El Oviedo Vetusta se enfrenta esta tarde (18 horas) al colista y por tanto al ya descendido Durango en el campo de Tabira. Es una jornada de despedidas para un equipo que ha completado una más que notable temporada, en la que buena parte de sus integrantes se han revalorizado, incluyendo el propio técnico, Javi Rozada. En su última aparición pública, el preparador dejó entrever que podía haberse acabado su ciclo en el equipo. En el partido ante el Durango, deslizó su intención de rotar y probar gente. No obstante, tiene claro que el filial azul, ante todo, «competirá». «Es el último partido, la despedida del año y vamos a ir a por ellos», subrayó el entrenador ovetense, cuyo futuro puede estar lejos de la capital la próxima campaña. No es el único. Para muchos jugadores se va a terminar su ciclo en el equipo y aventurar un once parece complicado. La alineación más probable puede estar formada por: Gorka; Jorge Mier, Ugarte, Josín Martínez, Lobato o Jero; Edu Cortina y Javi Mier; Lucas Ahijado, Roberto Alarcón, Borja Sánchez y el juvenil, Javi Cueto. Quedando para la suplencia Lucas Díaz, como guardameta, Guille Pinín, Marcelo, Ernesto y los juveniles Fran y Joselu.