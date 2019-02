El Vetusta persigue el primer triunfo de la segunda vuelta

Pasadas cinco jornadas desde que se inició la segunda vuelta del campeonato, el Oviedo B tan solo ha sumado un punto en ellas. Además, en el último partido, ante el Bilbao Athletic en Lezama, sufrió la derrota más abultada (4-1). Para tratar de enderezar el rumbo, el filial oviedista se enfrentará al Tudelano (El Requexón, 12 horas), con el arbitraje de González Hernández, del Comité Castellano y Leonés.

El entrenador azul, Javi Rozada, no podrá contar con Viti, que se desplazó ayer con el primer equipo a Albacete, donde jugó unos minutos. El técnico también está pendiente de dos jugadores con problemas físicos. Borja Sánchez, que solo participó durante la primera mitad en Bilbao, y Javi Mier, quien no viajó a tierras vascas la pasada semana.

Como es habitual en los partidos de casa, Rozada citó a todos los jugadores disponibles. Una posible alineación estaría formada por Gorka Giralt; Lucas Ahijado, Ugarte, Josín Martínez, Lobato, Jimmy, Edu Cortina, Ernesto, Roberto Alarcón, Borja Sánchez y Steven. También podría entrar en el once Jorge Mier como lateral derecho, para que Ahijado jugase más adelantado, en detrimento de Alarcón, o incluso Borja Sánchez, de no persistir sus problemas físicos.

Lograr la victoria está en la mente de la plantilla y el cuerpo técnico azul, para dedicársela a su capitán Edu Cortina, que atraviesa unos malos momentos anímicos tras el reciente fallecimiento de su padre.

El Tudelano es un equipo que ha ido de menos a más. Sus malos comienzos desembocaron en la destitución del entrenador Iñigo Valencia, quien fue reemplazado por el exjugador de Osasuna José Mari Lumbreras. Desde su llegada, el equipo de Tudela salió del descenso, aunque fuera de casa todavía muestra un pobre bagaje.