El Vetusta suma tres victorias consecutivas

El Vetusta sumó el pasado domingo su tercera victoria consecutiva de la temporada y se ha metido en la tercera posición de la tabla, en los puestos que dan derecho a disputar el 'play off' de ascenso. El equipo dirigido por Javi Rozada logró además el pasado domingo ante la Gimnástica de Torrelavega dejar su portería a cero por primera vez en la presente temporada. El filial azul no conoce la derrota desde la primera jornada de Liga, cuando perdió ante el Barakaldo. Además, el es el segundo equipo más goleador de la Liga, ya que suma quince tantos, dos menos que el Racing de Santander entrenado por el ovetense Iván Ania. Los azules visitarán la próxima jornada al Amorebieta, en un partido en el que no podrán contar con el delantero Casi, que fue expulsado.