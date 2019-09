Victorias por sensaciones Gaspar controla el balón durante un entrenamiento de la presente temporada en las instalaciones de Mareo. / ARNALDO GARCÍA El Sporting B afronta esta tarde ante el Internacional el primero de los dos duelos consecutivos en Mareo El filial busca repetir el buen juego de Ferrol para recuperar la senda del triunfo A. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:40

Busca el Sporting B ante el Internacional (17 horas) realizar un partido redondo para convertir en tres puntos las buenas sensaciones emitidas el pasado domingo en Ferrol cuando regresó a casa con un empate y saboreó el que podría haber sido su primer triunfo a domicilio del curso. No fue posible y ahora buscan reengancharse al tren de las victorias. Los de Samuel Baños no conocen el sabor del festejo desde la goleada en Mareo (5-0) al San Sebastián de los Reyes en la segunda jornada.

Queda muy lejos todo aquello para las aspiraciones del filial, en mejor dinámica de sensaciones en las últimas dos semanas, pero con el sabor amargo de merecer una mayor conquista de puntos. «A veces los resultados muchas veces empañan el trabajo y los objetivos a largo plazo porque prestamos atención a lo inmediato y lo inmediato es que tenemos pocos puntos. Los puntos siempre te dan tranquilidad», apunta Samuel Baños, convencido de los merecimientos del filial, situado decimosexto con un botín de cuatro puntos en los primeros cinco encuentros de Liga. «Nos debemos centrar en el rendimiento y no en los resultados», señala con cautela y sin caer en alarmismos innecesarios el técnico del filial.

El de esta tarde será el primer envite de los dos que encara de forma consecutiva el Sporting B en Mareo, hambriento de puntos en casa después de lo acontecido hace dos semanas en la dura caída ante el Coruxo (0-1) tras batallar con un hombre menos durante todo el encuentro y quedarse a las puertas de obtener puntos.

No podrá contar Samuel, sancionado tras ser expulsado en A Malata, con los lesionados Guille Rosas e Iván Elena. Tampoco con la baja de larga duración de Álex Zalaya, recientemente operado con éxito en su tobillo izquierdo. Para el encuentro ante el Internacional de Madrid -el equipo con el nombre más largo del fútbol español- Samuel recupera al sancionado Aizpiri, que tiene muchas papeletas de regresar al 'once' en detrimento de Mecerreyes. Entre Pelayo Morilla y Chiki se disputan un puesto en el enganche, unos metros por detrás de Bertín. Esa, parece, la gran incógnita para Samuel, que aspira a repetir el bloque de las dos últimas semanas y que se llevó un mínimo botín en Ferrol en comparación con sus merecimientos. El once podría estar formado por Javi Benitez bajo palos, defensa de cuatro con Bogdan, Pelayo, Villalón y Espeso. Doble pivote para Gragera y Azpiri, Garcí, Morilla y César en la línea de enganche y Bertín en la lanza de ataque.

Un equipo millennial

En frente, el filial recibe al Internaciona dirigido por Marcos Jiménez. Un equipo 'millennial', fundado en 2002 por un grupo de empresarios de la capital. El 'Inter', que nació en la Tercera División Regional, ha ido escalando de forma meteórica por las distintas categorías del fútbol nacional hasta plantarse en 2018 en Segunda B. Este curso ha iniciado la temporada muy por encima de las expectativas situado en tercera posición y como único equipo invicto del Grupo.

«Son un equipo compacto y efectivo», apunta Samuel, convencido de las dificultades que planteará el joven Internacional. «Tienen mucha efectividad», reitera el entrenador del Sporting B. De momento, los de Boadilla del Monte llegan fuerte a Mareo sin conocer la derrota y sin exhibir ningún tipo de debilidad en las primeras cinco semanas de competición. Una piedra dura para regresar a la senda de triunfos.