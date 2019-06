Vilda: «Son favoritas para el partido y para el Mundial» Miércoles, 12 junio 2019, 00:06

Jorge Vilda no se baja del carro de la prudencia. El seleccionador español sabe que Alemania es la favorita y que la ausencia de Dzsenifer Marozsán, de la que no se fía, no les hace tener más opciones de ganar. «Aspiramos a estar algún día al nivel de Alemania y mañana (por hoy) intentaremos por lo menos estar a su altura», dijo. Eso sí, se mostró prudente al recordar que «son favoritas para el partido, para ser primeras de grupo y para el el Mundial. Su palmarés lo dice todo».