Villa medita sobre su futuro El jugador asturiano, que termina en diciembre su contrato con el New York City, baraja colgar las botas ante la ausencia de una oferta de renovación DANI BUSTO GIJÓN. Sábado, 18 agosto 2018, 00:43

El futuro futbolístico de David Villa se mantiene en el aire. El jugador asturiano, que cumple este año su cuarta temporada en el New York City, finaliza en diciembre su contrato con el club estadounidense y todavía no ha recibido una oferta de renovación. 'El Guaje' se encuentra muy a gusto en Estados Unidos y en Nueva York, ciudad en la que vive con su familia y donde estudian sus tres hijos, por lo que, en caso de no continuar su vinculación como futbolista, podría meditar colgar las botas y pasar a ocupar un nuevo cargo dentro del club, ya sea como integrante del cuerpo técnico o a nivel ejecutivo.

El exjugador del Sporting, Barcelona, Atlético, Valencia, Zaragoza y Langreo -además de la Selección Española-, que cumplirá 37 años en diciembre, es el capitán y una de las grandes figuras del New York City. Sin embargo, esta temporada ha sido castigado por las lesiones -sobre todo, a causa de unas molestias en su rodilla derecha que arrastra desde el pasado 25 de junio- y no ha tenido la continuidad de cursos pasados. A pesar de las adversidades, Villa regresó a los terrenos de juego el pasado domingo, en el partido disputado en el feudo del Toronto (2-3), y anotó un nuevo gol. El noveno de la temporada para el '7' neoyorquino.

En su club saben que 'El Guaje' es importante dentro de una plantilla que pelea por el título de la Major League Soccer. Es una de las voces autorizadas y cuenta con la confianza de su entrenador, el gerundense Torrent, por lo que, en el caso de que el jugador no reciba una oferta para renovar su contrato y decida retirarse al concluir la temporada actual, a finales de año, todo apunta a que el New York City sí le ofrecerá un cargo como técnico o en los despachos, según se asegura desde el diario 'As'.

Cabe recordar que David Villa se aclimató muy bien a su llegada a la 'Gran Manzana'. De hecho, el 19 de mayo ha sido proclamado oficialmente como 'Día de David Villa en Nueva York', por la contribución del asturiano al desarrollo del fútbol en la ciudad, donde ha establecido varias academias para niños. Un gesto que también sirvió para reconocer su carrera deportiva, en la que ya superó como profesional los 400 goles.

Con todo, la continuidad de Villa es todavía una incógnita, y no se descarta que en última instancia renueve su contrato por un año más para continuar vistiendo la camiseta de la franquicia 'citizen'.