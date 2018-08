El Villarreal devuelve la varita al 'mago' Santi Cazorla Cazorla, sonriente, abandona la cápsula junto al mago Yunke. / V. C. F. «Todos esos que me han ayudado me han hecho ver el lado positivo de las cosas», explicó el jugador asturiano, tras superar dos años de lesiones E. C. VILLARREAL. Viernes, 10 agosto 2018, 00:30

El Villarreal presentó ayer en el Estadio de la Cerámica al futbolista Santi Cazorla, y lo ha hecho de la mano del mago Yunke y ante 4.500 espectadores, que quisieron dar su apoyo al futbolista asturiano, que estuvo acompañado por su familia.

El mago hizo aparecer al jugador dentro de una cápsula de cristal, ante un tribuna del Estadio de la Cerámica completamente llena de aficionados.

El jugador de Llanera, que vuelve al Villarreal tras su etapa en el Arsenal y después dos años muy duros debido a las lesiones que hicieron peligrar su carrera profesional, se ha mostrado emocionado. «Solo por este momento ya ha valido la pena tanto sufrimiento», comentó el internacional, que pasó un auténtico calvario, teniendo incluso el temor de tenerse que retirar del fútbol.

Una emoción que también mostró el presidente Fernando Roig, al asegurar que «esta es la presentación más especial, estoy muy emocionado por el regreso de un futbolista y una persona como Santi Cazorla».

El club castellonense ha preparado una presentación estelar para Cazorla, que firmaba hace unos días un contrato por una temporada con opción a otra, tras pasar un periodo de prueba de mes y medio con el equipo.

Cazorla regresaba tras dos años fuera de los terrenos de juego y ocho operaciones. En un principio el jugador ha asegurado que dará «todo lo que tengo para poder estar al máximo nivel».

«Es un día muy especial, por volver a mi casa. Doy las gracias al Villarreal, ya no solo por abrirme las puertas cuando tenía 18 años, sino por haber sentido su apoyo en estos momentos tan difíciles y abrirme de nuevo las puertas», explicó.

«Tengo que disfrutar el momento. Soy exigente y quiero seguir mejorando. No me sirve conformarme. Tengo margen de trabajo. Aún tengo unos dolores y quiero quitarlos y estar mejor. Creo que puedo mejorar mi nivel de cara al futuro», prosiguió el jugador que, durante su recuperación, realizó sesiones en El Requexón.

El futbolista asturiano elogió al Villarreal, del que dijo que «es un ejemplo como hace las cosas el presidente, el club... Me he emocionado porque son muchas sensaciones y recuerdos. Y ojalá siga haciendo cosas bonitas como hice en el pasado». «Me he encontrado cosas diferentes. Soy más mayor y puedo aportar otras cosas a la gente joven. El club ha crecido para bien, en instalaciones. A nivel futbolístico no me ha costado adaptarme. Todos me han acogido muy bien y eso facilita mucho las cosas», prosiguió.

Tras superar tantos problemas físicos y volver a sentirse jugador, Cazorla hizo una pausa para repartir agradecimientos entre Mikel Sánchez y todo su equipo, Alavés, Arturo, mi fisio personal Juan Carlos y sobre todo mi familia, que no he podido estar demasiado con ellos en estos dos años».

«Todos ellos, -insistió- me han hecho ver el lado positivo de las cosas y gracias a ellos estoy aquí ahora».