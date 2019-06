'PLAY OFF' ASCENSO A SEGUNDA B Villarrobledo y Sestao serán los últimos escollos de Lealtad y Marino Samuel Baños, durante el duelo que selló el pase del Lealtad a la ronda final. / ARNALDO GARCÍA Por su rol de campeón, el conjunto de Villaviciosa cerrará el curso en Les Caleyes y los luanquinos iniciarán la eliminatoria este domingo en Miramar I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 18 junio 2019, 00:30

Con el impulso de sus victorias el pasado domingo, el Lealtad y el Marino afrontan los dos últimos choques de la temporada, de relevancia capital para discernir su desenlace. El conjunto maliayo luchará contra el Villarrobledo por conseguir el ascenso a Segunda B y los luanquinos protagonizarán, en busca de la misma meta, un doble pulso con el Sestao River que se iniciará este domingo (18 horas) en Miramar.

«Vamos a seguir con la idea de los dos últimos años, tratando de ganar el partido y no encajar. Es la forma de llevar un buen resultado, no hacer nada diferente, ser sólidos atrás y que los de arriba marquen diferencias como lo llevan haciendo todo el año», expone Oli Álvarez, entrenador del Marino, que por primera vez en el presente 'play off' de ascenso tendrá que disputar el duelo de vuelta a domicilio, el sábado de la próxima semana en Las Llanas (19 horas). «Habrá que tratar de finiquitar el ascenso en Sestao, pero al final se empieza a ganar la eliminatoria en el primer partido y se remata en el segundo», asegura el técnico ovetense.

Por su condición de campeón liguero, el Lealtad contará con el empuje de Les Caleyes en el duelo que supondrá el fin de trayecto de una temporada a ritmo de récord. «Ya hemos visto que jugar el segundo partido en casa te da la comodidad de saber a lo que te enfrentas. Estamos agradecidos a toda la afición por todo el apoyo, con el ambiente del domingo, y esperemos que ese factor nos ayude», afirma el líder desde el banquillo del conjunto de Villaviciosa, Samuel Baños, que reconoce el espaldarazo de moral que ha supuesto para el cuadro 'negrillo' la remontada ante el Formentera. «Lo necesitábamos», confiesa Samuel Baños, que reconoce que las dos derrotas consecutivas tras cerrar el campeonato liguero inmune a ellas les hizo «daño» en lo anímico.

«Son situaciones nuevas para la mayoría de los chavales y tienes que ir aprendiendo según vas haciendo camino», expone el técnico maliayo, que cree que sus jugadores «tienen que sentirse orgullosos de haber superado esta situación». Con el propósito de mantenerse fieles a su esencia, los 'negrillos' afrontarán el sábado (20 horas) el primer asalto de las dos pugnas que protagonizarán frente al tercer clasificado del grupo manchego.

Imbatido

Comparte ese anhelo maliayo de dar continuidad a las buenas sensaciones de su último encuentro el Marino, que ha logrado tapiar su portería en los cuatro duelos librados tras cerrar el campeonato liguero. «Vamos a tratar de seguir igual de serios, sobre todo defensivamente, que no hemos encajado ningún gol. Ese será el primer paso para llevar un buen resultado a Sestao», arguye Oli, «optimista» a las puertas de una eliminatoria a la que llegan «bien físicamente» y en el apartado anímico.

«Lo mejor del sorteo es que es un viaje corto y un campo rival muy parecido al nuestro», indica el técnico marinista, que ensalza la historia de su adversario, segundo clasificado del grupo vasco, que ha superado en las dos primeras rondas ha eliminado al Toledo y al Poblense. «Con todo el respeto» hacia el conjunto dirigido por Ibón Etxebarrieta, Oli confía en superar la última barrera hacia Segunda B: «Si ponemos nuestra mejor versión, tenemos posibilidades. Vamos a luchar con toda la ilusión del mundo»