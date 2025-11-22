Viti, capitán del Llanera: «Vamos a intentar ponérselo difícil a todos los equipos»

El Llanera vuelve a asomarse a esa frontera ya conocida entre categorías, ese territorio donde tan pronto se toca el cielo como se asoma el ... vértigo. Quiere ser, al menos este año, un equipo ascensor. No es un plan a largo plazo, ni una etiqueta romántica: es el objetivo inmediato de un club que ya demostró hace no tanto que tiene recursos, carácter y un estilo reconocible para volver a pegar el salto.

Su último paso por Tercera, en la temporada 2023-24, fue una exhibición. Los rojiblancos arrasaron con 87 puntos, dieciséis más que un Sporting Atlético que terminó segundo. Una superioridad aplastante, cimentada en una regularidad fuera de lo común y en un técnico, Chuchi Collado, que supo conducir al grupo hacia un ascenso incontestable. El fútbol, sin embargo, pocas veces permite celebraciones prolongadas. El mismo entrenador que los subió acabó firmando el descenso un año después. Tras una primera vuelta discreta, el Llanera protagonizó una segunda mitad de nivel con números de 'play off'. Llegó tarde, pero compitió hasta el final.

Ahora, de regreso a Tercera, el guion parece querer repetirse: reconstruir, ajustarse, creer… Y volver. Y las señales, de momento, apuntan a un camino más o menos despejado. Tras once jornadas, el equipo aún no conoce la derrota y solo tres empates han frenado una dinámica que este domingo volvió a tomar velocidad de crucero con un contundente 1-7 en Colunga. Fue un partido para subrayar nombres: el 'hat-trick' de Dani Collado, hijo del míster, y la enésima lección de mando de Viti, el mediapunta mierense que lleva ocho años marcando el compás del Llanera.

Viti no es solo el capitán. Es el jugador que mejor representa el ADN del club: compromiso, constancia y una relación fluida con un campo pequeño, incómodo para los rivales, pero perfecto para un equipo que ha aprendido a convertir cada metro en una amenaza. El propio futbolista lo resume con una mezcla de sinceridad y ambición. «Llevamos un inicio de liga espectacular, que nadie esperaba por la cantidad de grandes equipos que hay. Va a ser complicado tener un dominio tan grande como el del último ascenso, porque aquel año fue increíble en todos los sentidos y ahora hay varios equipos con más presupuesto, pero queremos ponérselo difícil a todos», explica.

Uno de los pilares de esta solidez está en el factor campo. «En casa nos sentimos fuertes y somos valientes. Sabemos que ahí no podemos dejarnos puntos. A los equipos les cuesta venir: cambian sistemas, jugadores… Es un campo pequeño, diferente, donde todo pasa muy rápido. Y además nuestra gente aprieta», reconoce el capitán.

El otro pilar tiene nombre propio: Chuchi Collado. Para muchos clubes, descender significa cambiar de rumbo y de entrenador. Para el Llanera, no. «Yo creo que vamos tan bien porque el club decidió seguir contando con Chuchi. Conoce la casa, nos conoce a nosotros y es un gran entrenador. Estar en Segunda RFEF y mantenerse es muy difícil, y hay que darle mérito por haber luchado hasta el final», destaca Viti.

El vínculo entre ambos es especial. «Chuchi exige mucho. Te exprime y eso me encanta. No te deja relajarte. Me dice las cosas a la cara y me ha hecho mejor jugador, mucho mejor que antes de conocerle».

Ocho años después de llegar «como un chaval», Viti es el espejo donde se mira un Llanera que vuelve a aspirar a todo. Más maduro, más consciente y con el mismo deseo de siempre. Disfrutar, con un ascenso directo a poder ser.