«Vuelve a verse al mejor Cazorla» Santi Cazorla celebra su segundo gol ante el Real Madrid el pasado jueves. / AFP El jugador del Villarreal, autor de los dos goles de su equipo ante el Madrid, deja por fin atrás el calvario de lesiones que lo alejó dos años del fútbol Los amigos del asturiano se enorgullecen de su regreso tras su recuperación VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 00:12

Santi Cazorla vivió, el pasado 22 de diciembre, una tarde tremendamente emotiva en su casa de Fonciello. Úrsula, su mujer, aprovechó uno de sus primeros días de vacaciones en Asturias tras la última jornada liguera de 2018 para organizarle una fiesta sorpresa con un doble sentido: celebrar su 34 cumpleaños y, de paso, festejar un regreso a la élite del que él mismo llegó a dudar. Su exhibición del jueves ante el Real Madrid, con dos incluidos, parece confirmar que el calvario por las lesiones ha quedado definitivamente atrás.

En aquella fiesta, Cazorla estuvo acompañado de su familia y de muchos de sus amigos. Casi todos posaron en el 'photocall' que Úrsula preparó con fotos de su carrera deportiva: su primera etapa en el Villarreal, las dos Eurocopas que ganó con la Selección, sus títulos en Inglaterra con el Arsenal... Entre los invitados se encontraban el fisioterapeuta Juan Carlos Herranz y el preparador físico Arturo Martínez, que han vivido de cerca el proceso de recuperación tras ocho operaciones en su tobillo derecho y una peligrosa infección que estuvo a punto de arruinarlo todo.

«Contra el Madrid brilló como siempre ha brillado. Ojalá lo repita, ya sería bastante», subraya socarrón Herranz en conversación con EL COMERCIO desde Salamanca. El fisioterapeuta afirma que nunca dudó de que Cazorla volvería a jugar a fútbol, pese a lo desesperante que resultó por momentos su recuperación. «Siempre pensamos que podría recuperar su nivel. El primero que lo creía era él y el segundo era yo. Si no, no hubiéramos trabajado por ello», asegura.

Otra de las personas presente en la fiesta de cumpleaños, apoyo constante de Cazorla también en los meses de dudas, fue Piero Manso, íntimo amigo del centrocampista asturiano desde que coincidieron en las categorías inferiores del Oviedo. Piero afirma que «vuelve a verse al mejor Cazorla» y destaca la enorme fortaleza mental de la que ha hecho gala para llegar a su actual nivel. «Él lo pasó mal, le costó mucho y tuvo que pelearlo. Hubo momentos en que pensó en tirar la toalla, pero es una persona fuerte», confiesa

Piero se muestra confiado en que su amigo mantenga su nivel actual e incluso se ha atrevido a hacerle una petición tras su exhibición ante el Madrid: «No sé si puede ir a más. Yo, por si acaso, ya le dije que me guarde la camiseta de la Selección. Me dijo que estoy loco, ¿pero por qué no va a volver si sigue así?».

También en su club, el Villarreal, han tenido palabras de elogio para Santi Cazorla. «Su historia de superación habría que enseñarla en todas las escuelas de fútbol», afirmó tras el partido del jueves José Manuel Llaneza, vicepresidente de la entidad. El regreso a la élite del asturiano está siendo la mejor noticia de un arranque de temporada convulso para el 'Submarino Amarillo', que se aferra a su talento de siempre para enderezar el rumbo a tiempo.