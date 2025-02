«Hay una gran masa silenciosa que apoya los cambios en El Tragamón»

Arturo Zarauza (Gijón, 1961), director deportivo del golf municipal de Gijón y jugador profesional, descuelga el teléfono con el discurso calculado. Mima la conversación con ... las palabras precisas que quiere transmitir al periodista. Sobre todo cuando toca un tema candente con El Tragamón, donde, curiosamente, comenzó como profesor en 1993.

-Dicen que la industria del golf está irreconocible.

-Sí, sobre todos los campos de tipo comercial, que no son nuestro caso. Aquellos que viven del turista y no de una masa social. Esos sí que lo han pasado realmente mal. Y lo siguen pasando.

-Y las instalaciones municipales, ¿cómo lo han vivido?

-Con los números en la mano, el año 2020 presentó mejores cifras que, por ejemplo, 2018.

-¿Y eso pese al estado de alarma, el confinamiento...?

-Y los noventa días que estuvimos cerrados. Aun así, en agosto fueron más de 5.200 los que jugaron en La Llorea.

-¿Cómo se explica?

-Porque es una actividad segura. Te quitas la mascarilla, estás seis horas al aire libre, hay distancia social, no se ha habido ningún caso de contagio...

-El golf es una actividad deportiva al alza. La tercera con mayor número de federados.

-Estamos hablando de unas 280.000 licencias. Esta cifra incluso creció, no mucho, durante la pandemia.

-Y eso que el golf arrastra esa etiqueta de caro y elitista.

-Mire. Un jugador de más de 55 años que se abone al golf municipal pagará un recibo mensual que no llegará a los catorce euros. Ni una ronda de vinos.

-Es una de las pocas ciudades con dos campos municipales...

-La otra es Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes. 25 veces más que Gijón y la misma oferta de golf público.

-De hecho, Gijón fue la primera ciudad con un campo municipal de 18 hoyos.

-Además, esa iniciativa se tomó en un momento económico difícil, a principios de los 90.

-Se apostó por un modelo municipal que, en cambio, no se aplicó en El Tragamón.

-El modelo de gestión directa no se aplicó porque, en su momento, Madera 3 creó un club pionero que se estableció en los terrenos de La Llorea. Daban alguna clase, jugaban algunos hoyos... Y, cuando empezaron las obras en esos terrenos, solicitaron un sitio para su realojo. El Consistorio consideró que el mejor sitio era El Tragamón. Y, desde entonces, han estado allí. Desde 1993.

-El Ayuntamiento ha decido recuperar ahora la gestión directa de El Tragamón. ¿Por qué?

-El contrato que tenía Madera 3 para su explotación se terminó y el Ayuntamiento ha decidido, como con otras instalaciones, hacerse con su gestión directa. Fundamentalmente, para mejorarlo.

-¿Esa decisión le va a costar al Ayuntamiento mucho dinero?

-Esperemos que no. No va a ser excesivamente caro porque muchos hoyos y greens se van a conservar. Y el precio público va a ser el mismo que el de ahora. Que se modifique un campo no significa que se vaya a pagar más.

-El Ayuntamiento recogerá las llaves el 7 de marzo.

-Es el último día en el que Madera 3 desarrollará su labor. A continuación, los técnicos municipales harán un estudio de todo lo que hay, de lo que hay que mejorar, de lo que está deteriorado... Un inventario. Y, a partir de ahí, trataremos de ponerlo en las mejores condiciones.

-Madera 3 se queja de que se les echa por la puerta de atrás...

-Sabían que el contrato estaba extinguido y, cuando una sociedad lo sabe, debe prepararse para dos cosas: para que se prorrogue o para que no. Ellos deberían haber actuado en consecuencia.

-¿Y no hicieron nada?

-Yo lo dejo ahí. No digo más.

-¿Qué ocurrirá con los cinco empleados del club?

-La ley impide al Ayuntamiento hacerse cargo. Es la parte que más nos preocupa. Pero tienen sus vías para reclamar.

-¿Cómo se encuentra el campo?

-Ahora mismo, en buenas condiciones. Esperemos que el tiempo acompañe durante la Primavera y podamos hacer una limpieza de cara a la apertura a principios de mayo o finales de abril.

-¿Abrirá antes de dos meses?

-Vamos a intentar que sea lo antes posible. Dependerá de lo que nos encontremos y de que la meteorología acompañe.

-¿Qué será lo más prioritario?

-No vamos a tocar mucho el tema del diseño. Pero sí que queremos mejorar la superficie de los greens, limpiar la maleza del cauce, hacer alguna poda para que los tiros desde los tees de salida sean mas abiertos... Tampoco mucha cosa. Un pequeño lavado de cara. Pero no hay que echar las manos a la cabeza. Madera 3 va siendo el usuario principal.

-¿Le sorprenden las protestas?

-A mí me llegan también noticias de otros socios de Madera 3 que están encantados con el cambio, pero esos no se manifiestan, ni ponen pancartas. Hay una gran masa silenciosa que está transmitiendo al Patronato que está muy de acuerdo con el cambio.

-En el horizonte aparece la intención de transformar este campo denominado rústico por otro llamado corto o ejecutivo.

-Sí. Somos 270.000 habitantes y no llegamos a las 3.000 licencias. Aun así, tenemos tres campos convencionales. Entendemos que la oferta de campos largos estaría garantizada con uno público y otro privado, y que El Tragamón debe llenar un hueco que ahora no existe. Un campo corto o pares tres, aunque no todos los hoyos van a ser pares tres. También se llama ejecutivo, que no quiere decir que jueguen ejecutivos, sino que permitirá a los usuarios que tienen poco tiempo disfrutar una vuelta de nueve hoyos en unos novena minutos.

-Se mantendrán entonces los nueve hoyos, ¿verdad?

-Lo que va a cambiar es el par del campo, que ahora es de 34 y que probablemente pase a 31 o 32. Y de los 2.600 metros que tiene lineales de juego se pasará a 1.600.

-¿Será un campo entonces más fácil de jugar?

-Exactamente. El Tragamón se ha ido transformando en un campo muy difícil. De jugar y de mantener porque se hizo de una forma un poco amateur, aunque elogiable. Se situaron zonas deportivas muy sensibles en lugares sombríos y húmedos.

-¿Para cuándo el proyecto?

-El primer paso es hacerlo. Ahora es imposible dar plazos. Pero estará respaldado por técnicos federativos, con lo cual la garantía de que se va a hacer bien será del 100%.