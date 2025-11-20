El Grupo Covadonga presume de músculo y presenta a todas sus secciones

Eduardo Alonso Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

La noche ya aparece bien entrada. Diluvia sobre Gijón. Paraguas y charcos. No es un jueves cualquiera. Cientos de jóvenes promesas a la carrera, luciendo ya sus equipaciones rojas, entran a la carrera en el Palacio de Deportes, un decorado adecuado en su honor que se llena de talento, mientras sus padres buscan una plaza libre de aparcamiento lo más cercana al recinto por eso de esquivar las gotas de lluvia. Tienen prisa porque es el día en el que se presentan oficialmente todas las secciones deportivas y culturales del Grupo Covadonga de esta temporada 2025-2026, epicentro de la promoción y la difusión del deporte en la ciudad.

A las seis y media en punto de la tarde, el Palacio se convirtió en el centro neurálgico de lo que da de sí un evento que mira hacia todos aquellos grupistas orgullosos de lucir la enseña de la polideportiva sociedad gijonesa, que hacen vibrar a los aficionados cada día, cada fin de semana, empeñados en conseguir todos los objetivos o metas que se propongan. Un encuentro contenido, sobrio, pulcro, detallista, emotivo, pero cargado de mensajes, que da una buena idea del enorme esfuerzo de un músculo, el del Grupo, que representa el presente, pero sobre todo el futuro de la entidad: joven, con ambición y gran margen de crecimiento. Y todo ello rematado con, quizás, uno de los momentos más emotivos: la imagen del talento y dedicación de sus deportistas reunidos todos ellos sobre el parqué del recinto deportivo.

La belleza de ese momento, al son de los aplausos de la grada, fue precedida por la emotividad del desfile de todas las secciones deportivas (25) y culturales (2) porque el Grupo se rige por una idea: el deportista es siempre lo más importante. La entidad, si por algo suena, es por su dosis de eficacia y trabajo, y por su fomento del deporte, especialmente de base. La labor de difusión, trabajo y promoción del deporte de la sociedad deportiva más grande del Principado. Y este jueves los números asustaron. 3.404 deportistas federados del club invitados, así como sus técnicos y monitores, a los que se sumaron los integrantes de las secciones de Coros y Danzas, y Orfeón, que cumplen 50 y 25 años, respectivamente, en este 2025.

Porque el Grupo volvió a reunirse sobre la pista del Palacio de Deportes para recuperar el formato tradicional. La llama roja fue desfilando, con cada sección de forma individual –ordenadas alfabéticamente, desde la de ajedrez, la primera, a la de voleibol, que fue la última– hasta unirse en el centro de recinto, donde todos, en un instante entrañable, de unión, dejaron entrar por sus oídos el 'Asturias, Patria Querida', mucho más que un himno, interpretado por el Orfeón del Grupo, que marcó el cierre de la gala. Pero antes de ese momento, el Grupo no miró hacia cualquier otro lado, sino hacia el reconocimiento de todo el talento y dedicación de todos esos deportistas. Reconocimiento especialmente para el trabajo que la polideportiva sociedad hace, como una de sus prioridades, con el deporte de base.

La gala, con la participación no solo de los deportistas, sino también con el respaldo presente de entrenadores y familiares, arrancó con unas palabras de la cabeza visible del deporte gijonés en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, este jueves doblemente orgulloso. «Primero, porque asistimos a la presentación de las secciones deportivas de mi club y, segundo, porque, por primera vez, se celebra en las instalaciones que tengo el honor de presidir», afirmó el socio 878 y exportero de balonmano, que siempre ha dicho que «el Grupo y mi trabajo son mis grandes pasiones» y que aludió al «ADN del Grupo»: «Los éxitos se construyen desde el compromiso constante, superación, esfuerzo, no rendirse nunca y luchar por lo que uno cree».

El mundo grupista giró entonces hacia el presidente Joaquín Miranda. «Celebramos uno de los actos más especiales de nuestro calendario. Más que un desfile, es la representación viva del corazón del Grupo, de su pulso diario, de todo aquello que nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a esta institución», afirmó quien suele insistir en que el deporte no solo se mide en resultados, sino en valores como el esfuerzo, la humildad, el compromiso y el compañerismo.

«Sois vosotros quienes lleváis nuestro colores por Asturias, por España y, en muchas ocasiones, por todo el mundo. Sois los que demostráis que esta institución es mucho más que un club deportivo. Es un lugar donde se forma talento, pero, sobre todo, personas», dijo. «Representáis valores que nos definen: la disciplina, el esfuerzo, la colaboración, el respeto, la generosidad. Valores que solo cobran sentido cuando se viven día a día», añadió el máximo dirigente de la entidad junto a todos aquellos que integran el músculo de la polideportiva sociedad gijonesa, aquellos que escriben con orgullo nuevas páginas en la historia de Grupo.

El color de las gradas del Palacio, con un gran número de familiares, amigos, aficionados, responsables federativos e invitados, no hizo sino poner de manifiesto la enorme importancia de todos ellos. Porque el deporte crece también, como ayer hizo, con el griterío, los silencios, los aplausos y la expresión espontánea del estado de ánimo de todos aquellos que, sin ser deportistas, son también pieza básica del engranaje deportivo. Y. Ni unos ni otros pierden la sonrisa ni el entusiasmo.

Terminadas las intervenciones y concluido el desfile de secciones con la gran foto final, hubo un breve espacio festivo para los jóvenes y deportistas, con música a cargo de Borja Blanco, 'speaker' de El Molinón, que se encargó de ponerle voz a este gran evento en el que ninguno de los elogios fueron desmedidos ni ninguno de los méritos reconocidos fueron exagerados.