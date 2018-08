Ibrahima quiere «volver a ser la 'pantera'» en el Oviedo de Anquela

En un más que correcto castellano, aunque con algún deje de su paso por Argentina, Ibrahima Baldé dejó claro ayer en su presentación como jugador del Real Oviedo que llega con la ilusión de volver a ser aquel jugador al que en sus inicios en el Atlético de Madrid apodaron como 'La pantera'. El nuevo delantero del conjunto azul, muy sonriente en todo momento y con la ilusión por el nuevo reto marcado en la cara, explicó que aceptó la oferta del conjunto oviedista antes que otras por su relación con el secretario técnico, Ángel Martín, y su ilusión de regresar al fútbol español. Factores que pesaron más que el aspecto económico.

En ese sentido, el jugador fue muy claro y explicó que tuvo «la oportunidad de ir a otros clubes, pero le debo mucho a Ángel», en referencia al secretario técnico azul, con el que coincidió en Osasuna, una etapa en la que el delantero senegalés tuvo un papel destacado en el conjunto navarro y logró siete goles en la máxima categoría. Además, el futbolista, que se inició en el fútbol argentino y luego pasó por la cantera del Atlético de Madrid, fue contundente al afirmar que «no estoy aquí por el dinero». A continuación añadió que lo que quiere es «disfrutar del fútbol. Quiero volver a ser como me decían antes 'la pantera' y ojalá aquí llegue a ese nivel», sentenció. El séptimo fichaje del conjunto carbayón para la próxima temporada insistió en la ilusión que le hacía volver a España, por lo que dijo sentirse «muy agradecido al club por estar aquí». «Estoy muy feliz por el esfuerzo que ha hecho el club y Ángel Martín que me ayudó mucho», manifestó. «Cuando tuve la oportunidad de venir al Real Oviedo no lo dudé», indicó el senegalés, que lucirá el dorsal 17 y el nombre de 'Ibra' en su camiseta.