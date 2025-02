José María García matiza sus polémicas declaraciones sobre el fútbol femenino

e. c. Lunes, 28 de octubre 2019, 18:35 Comenta Compartir

José María García ha querido matizar su polémicas palabras sobre el fútbol femenino, y para ello decidió llamar a la Cadena Cope, la misma cadena donde declaró que el fútbol femenino «es una mentira».

El veterano periodista deportivo quiso aclarar que no se refería a las chicas, sino a la organización del fútbol femenino: «Yo tengo culpa de no razonar el comentario. El fútbol femenino es mentira en su organización; yo admiro el fútbol femenino pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado. Tendrían que haber formado a la cantera. El gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde de una huelga por unos derechos y yo estaré siempre con los y las deportistas, pero otra cosa es 'mear fuera del tiesto'. El problema no es de ellas, tienen un poco de culpa por creer en una organización».

García aseguró también que no es machista: «Yo no soy machista. Tengo una nieta y quiero que sea una deportista. He cometido un error por no aclararlo debidamente».

En su entrevista con el Grupo Risa, García criticó la difusión que se hace del fútbol femenino en relación a su audiencia, y aseguró que hay muchos intereses publicitarios detrás: «Es que lo están rodeando de una historia... Han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, con 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente al Atlético lo fueron a ver 1.200. Es la realidad. A los que no tienen imaginación esto les viene bien porque cubren unos espacios. Hasta hace poco solo tenían mecenazgo publicitario las regatas del Rey. Ahora también el fútbol femenino».