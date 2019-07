Lara Tomé se multiplica La atleta candasina, en un salto en el Campeonato de España Sub 16, en Las Mestas. / JUAN CARLOS TUERO La candasina logra el título nacional con el equipo regional de voleibol y la plata en salto de longitud en el nacional sub 16 C. SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 14 julio 2019, 00:54

Lara Tomé (Candás, 2005) confirmó el pasado fin de semana su prometedora trayectoria como atleta en el Campeonato de España Sub 16 celebrado en la pista de Las Mestas. Su actuación en la prueba de salto de longitud levantó de los asientos de la grada al gran número de aficionados asturianos reunidos en el recinto deportivo gijonés.

Regresó a Candás con una medalla plata en la mochila, pero también con el desconocimiento de muchos de que este no había sido su último éxito deportivo en las últimos semanas ya que, recientemente, se había proclamado campeona nacional infantil de voleibol con la Selección Asturiana.

«Lo importante es organizar muy bien el tiempo», reconoce la deportista del Náutico Carreño, que brilla dentro de una inagotable cantera de talentos deportivos por una doble vía. Y eso que no resulta nada fácil combinar la preparación de ambas disciplinas. El secreto se encuentra en marcarse objetivos y apostar en cada momento por una competición en concreto ya que, en los periodos previos a una prueba importante, deja de combinar los entrenamientos en ambas disciplinas. No obstante, Rubén Muñiz, su preparador en atletismo, destaca que «cuenta con unas grandes cualidades y es una gran competidora. Creo que llegará a donde se proponga».

Elección

«Me gustan los dos deportes y, mientras pueda, seguiré combinándolos. Todavía veo muy lejano tener que elegir entre una de las dos disciplinas», admite la propia Tomé. «En el voleibol dependemos unas de otras en el equipo y me pongo menos nerviosa. Sin embargo, en el atletismo, los resultados son los que tu consigas», afirma.

Lara Tomé asegura que en el Campeonato de España Sub 16 disputado en Gijón disfrutó mucho. En gran medida por el gran ambiente. Esas ganas de hacerlo bien al comienzo del concurso propiciaron, no obstante, que de nuevo que llegasen los nervios. Pero allí contaba con el apoyo de toda su familia y su amigas, lo que «fue fundamental para alcanzar el podio en el campeonato», afirma la atleta, que «tenía algo de presión al tener una de las mejores marcas de las participantes».

Sabor agridulce

No oculta que el subcampeonato que logró tuvo en un primer momento un sabor agridulce, puesto que perdió el título en el último salto cuando la atleta que se encontraba entonces en quinta posición superó su mejor salto en tres centímetros. «No contaba con ella y la verdad es que me veía campeona. No obstante, estoy muy contenta del campeonato que hice y de haberme colgado la plata, además en 'casa' siempre te sabe mejor conseguir una medalla», señala la candasana.

«Para mí este subcampeonato será una motivación extra para seguir entrenándome y seguir mejorando como hasta ahora», señala Tomé, cuyos próximos retos ya están aquí. Desde ayer está participando en el Campeonato de España de Voley Playa en Ribadesella, en el que «espero hacer un buen papel con mi compañera y alcanzar una nueva medalla».