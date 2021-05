El legado de un hombre de fútbol Barcelona, Málaga y Oviedo lloran la pérdida de un Arnau que hizo carrera en los tres clubes y cuya desaparición ha consternado a todo el fútbol español Arnau se convirtió en toda una institución en el Málaga, donde llegó a ser un baluarte en la portería y capitán del equipo. / EFE MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 23 mayo 2021, 01:02

Dice Marcelo Bielsa que la vida, en líneas generales, es construcción. Que de vez en cuando se logran los objetivos pero que lo interesante no es ser exitoso sino constructivo, porque el éxito se consume instantáneamente y lo que se construye, permanece. «El éxito una vez se logra, se desvanece y se pierde. En cambio, la construcción, el desarrollo y la búsqueda es lo que consume el tiempo de todos nosotros». Y eso, precisamente, hizo Francesc Arnau hasta el último momento. También en su despacho de El Requexón, con el proyecto del Oviedo sobre la mesa, y tras una última jornada de trabajo que llevará por siempre -y no sin cierto dolor- su sello. El futuro del Vetusta, la continuidad de Ziganda en el banquillo y las bases para la campaña 2021-2022, son algunos de esos proyectos que añoran ya su firma y que pasan a un segundo plano tras el duro golpe que supone para el oviedismo no tener ya al director deportivo carbayón entre nosotros.

Sin hacer demasiado ruido, el catalán construyó una trayectoria sólida que hace que hoy le llore todo el fútbol nacional y parte del que se desarrolla más allá de nuestras fronteras. Especialmente en las tres ciudades donde la desarrolló: Barcelona, Málaga y Oviedo. Arnau colgó los guantes en 2011 -a los 36 años y tras más de una década como profesional- pero nunca dejó de construir una carrera que le llevó directamente de la portería a los despachos. Esa búsqueda incesante no se tradujo en grandes éxitos pero sí dejó una importante huella personal y deportiva que hoy, tras su repentino adiós, es su mayor legado. El que fuera el quinto portero del Málaga en partidos, con 140 a sus espaldas, se retiró un 21 de mayo de 2011 y ante su ex equipo, el FC Barcelona; justo la fecha en la que diez años después el mundo del fútbol llora su adiós definitivo.

El joven guardameta, natural de Les Planes d' Hostoles (Girona), se forjó en La Masía y militó en el FC Barcelona de 1998 a 2001. En ese periodo, en el que los blaugranas ganaron una liga (1999), el catalán jugaba en el filial pero formaba parte de la primera plantilla a todos los efectos. A sus 24 años y ese mismo año, tocó el cielo en Wembley. De la mano de Van Gaal tuvo su premio en Champions League y en un choque ante el Arsenal de los Henry, Overmars, Suker y Vieira. Un partido para el recuerdo en el que el catalán encajó dos goles pero firmó una gran actuación que le valió un triunfo a su equipo (2-4). Empezó a ser competencia para Hesp, entonces titular, pero con Reina, Dutruel y Bonano mermaron sus opciones.

Entonces siguió construyendo carrera, pero lo hizo en su segunda ciudad: Málaga. El club de la ciudad de la luz pagó un millón de euros por el joven pero ya experimentado Arnau y fue allí donde Francesc fraguó una década de carrera, su vida y también su familia. Fue en allí donde colgó los guantes y donde decidió que nunca dejaría el fútbol. Con 36 años dio el salto del césped a los despachos. Lo hizo primero como adjunto a la dirección de la Academia malacitana y luego como director deportivo del club, desde 2015 hasta mediados de 2017-2018. Un mercado veraniego fallido y discrepancias con el máximo dirigente, Al Thani, pusieron fin a su idilio en La Rosaleda.

En diciembre de 2019 obró su particular milagro con un Oviedo en descenso. Llegó a la dirección deportiva cuando el club hacía aguas en los despachos tras el adiós de Joaquín del Olmo y Michu. Un mercado invernal eficiente y efectivo, con Lunin (Real Madrid) y Luismi (Real Valladolid) como princiales baluartes le hicieron ganarse la confianza del oviedismo. Este año, con suerte diferente en ambas ventanas de fichajes, las cosas no estaban siendo fáciles, pero el reto de un Oviedo más competitivo para la próxima campaña estaba ya en su lista de proyectos de futuro.