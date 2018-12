Abierta con novedades la convocatoria de becas de Fundavi

El Patronato de la Fundación Deporte Avilés aprobó las bases de la convocatoria para las becas correspondientes a los logros conseguidos en el año 2018 por los deportistas avilesinos. Será la décimo cuarta edición de unas ayudas que tienen dos novedades importantes.

Por un lado, los deportistas nacidos antes de 1977 no podrán recibir beca, incluso si compiten en categoría senior, ya que el espíritu de las ayudas es premiar a los deportistas avilesinos comprendidos entre 16 y 40 años. La otra novedad es la eliminación del requisito de estar empadronado en Avilés. Así, tendrán derecho a beca los deportistas que compitan con un club del municipio. Los que no lo hagan, sólo podrán recibir la ayuda en el caso de que no exista ningún club en Avilés que compita en su modalidad.

El plazo ya está abierto y los interesados pueden obtener las bases y toda la información en la web oficial fundavi.com, así como presentar la solicitud vía e-mail o en la oficina de Fundavi en la Casa del Deporte. El plazo finaliza el 27 de febrero y la relación de becados se publicará el 8 de marzo para cinco días más tarde, el miércoles 13 de marzo, recibir las ayudas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés en la gala anual que organiza Fundavi. Con la entrega de estas ayudas, la Fundación superará los 100.000 euros otorgados desde que comenzaron las becas en 2005.