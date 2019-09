«Acceder al dopaje es muy fácil» Imagen de esta temporada del equipo ciclista Kuota Costrucciones Paulino. / E. C. «Para mí son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», asegura José Antonio Díaz, 'Walker', presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo La operación policial en Lugones destapa la otra cara del ciclismo amateur ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:16

La historia no ha hecho nada más que empezar. La operación antidopaje que se inició el pasado martes con los registros de dos pisos y una farmacia en Lugones, además del registro de una vivienda en Candás ha dejado al descubierto la cara más oculta del ciclismo.

Mientras la investigación prosigue en torno a los responsables del equipo Kuota-Construcciones Paulino y algunos ciclistas, este periódico ha pulsado la opinión de personas relacionadas de uno u otro modo con este deporte en Asturias. Todos muestran su total rechazo al consumo de sustancias prohibidas y por supuesto al tráfico de estas sustancias que buscan mejorar el rendimiento de los deportistas. Unos medicamentos que según el Presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo José Antonio Díaz 'Walker' «hoy en día se pueden comprar por internet».

El máximo responsable de la federación intenta asimilar lo sucedido en Lugones 48 horas después de que la Interpol y la Policía Nacional hicieran saltar las alarmas cuando se registraron varios inmuebles en busca de pistas para la investigación coordinada desde Madrid.

«Para mí son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», sostiene Walker. Su teléfono no ha parado de sonar. Muchos son los conocidos que le han llamado para conocer de primera mano todo lo sucedido con el equipo Kuota y sus corredores extranjeros. «Yo no sé nada, no tengo más información que la que puedo leer en el periódico», explica.

El dirigente expresa su total rechazo a cualquier tipo de actos que conlleven el uso de sustancias dopantes: «Es una mancha al ciclismo y el que haga este tipo de cosas tiene que pagarlas». En nombre de la federación, asegura que «no tengo constancia de lo que hacen todos los equipos, para mí es uno más. Lo que hagan o dejen de hacer es cosa de ellos».

Pero lo que más ha sorprendido a Walker fue la detención de Coque Montero, propietario de la farmacia, una persona que conoce desde hace muchos años.«Me extraña todo muchísimo», afirma antes de señalar que la EPO -sustancia más utilizada por los deportistas para mejorar su rendimiento- puede comprarla cualquiera en diversas páginas de internet, sin necesidad de utilizar un negocio como una farmacia .

Otro viejo conocido de Coque Montero es Chus Rodrigo, director de la Escuela Ciclista Gijón Las Mestas. «Lo conozco desde hace muchos años y siempre estuvo metido en el mundo del ciclismo. Creo que es una persona muy inteligente, pero no sé si cometió una barbaridad o no», señala el formador de jóvenes ciclistas, que ayer precisamente atendió a este periódico unas horas antes de reunirse con un padre cuyo hijo de 15 años quiere comenzar a hacer ciclismo.

«¿Qué le digo yo a ese padre? ¿Qué es un deporte limpio? Lo es y yo sé que lo es, pero todo este tema nos perjudica mucho», explica preocupado, consciente de todo lo que ha generado y se generará en torno al ciclismo. Chus mantiene un discurso cargado de prudencia, aunque no esconde que «se dieron tantos casos con gente que ganaba mucho dinero... así que no te puedo decir nada. Lo que no entiendo es que un equipo de aficionados promocione a corredores de diferentes nacionalidades en vez de a chavales de 18 años de Asturias o Cantabria».

Además, el hombre que vio crecer a Iván Cortina como profesional destaca su labor como formador: «A España llegan chavales extranjeros cuya única meta es ganar. Vienen tres meses y vuelven a su país solo para ganar carreras. ¿Y qué hago yo con ellos? ¿Qué me queda a mí? Yo formo a personas y a ciclistas, los trofeos tan solo te dan trabajo en casa para limpiarlos».

Más contundente se muestra Julio César Díaz. El presidente del Club Ciclista La Costa de Oviedo exclama que «la imagen que se proyecta no puede ser de limpieza. Los dos últimos ganadores de la Quebrantahuesos -carrera cicloturista- dieron positivo. Ya se ve hasta en el cicloturismo. Se te quitan las ganas de ir a competiciones porque la gente se dopa hasta para ir a marchas».

Con la frustración que le genera este tipo de informaciones, el dirigente apunta que «vamos a peor y no a mejor. El que ganó la Clásica de los Lagos de Covadonga también iba dopado. Resulta imposible no creerlo».

Por su parte, Gonzalo Andrés Rodríguez, ciclista amateur y campeón de España sub23 con el equipo Ciudad de Oviedo, militó una temporada en el Kuota y comenta que «el año que estuve allí no vi nada extraño». También recalca que «ni me ofrecieron ni conozco a personas que se hayan apoyado en medicamentos prohibidos para mejorar su rendimiento en las competiciones».