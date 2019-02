La afición del equipo fabril, en dos frentes Lunes, 25 febrero 2019, 02:10

Los seguidores del Telecable Hockey fueron fieles a la importante cita de su equipo en la Copa de la Reina y no quisieron perderse la final ante el Cerdanyola. Si a Reus se desplazaron cerca de un centenar de incondicionales, que no cesaron de animar a su equipo, en La Calzada disfrutaron del triunfo del conjunto gijonés, a través de la pequeña pantalla, un nutrido grupo de aficionados que suelen asistir a los encuentros en Mata-Jove. Así, en el Café Il Roma no cesaron de animar a las jugadoras fabriles, que se traerán el trofeo para Gijón.