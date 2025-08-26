El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Ancín, en Las Mestas. Paloma Ucha

Alejandro Ancín, director técnico del Concurso de Saltos de Gijón

Alejandro Ancín: «La edición del Hípico de Gijón de este año no tiene precedentes»

«Es el mejor concurso dentro de su categoría y se justifica con el número de inscritos»

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 15:17

Las Mestas cuenta las horas para volver a acoger una edición del Concurso Hípico Internacional de Gijón, su número 82. Alejandro Ancín (Getxo, 1975) ... es el director técnico de la cita que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de este mes con 16 pruebas, repartiendo 520.000 euros en premios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  10. 10 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alejandro Ancín: «La edición del Hípico de Gijón de este año no tiene precedentes»

Alejandro Ancín: «La edición del Hípico de Gijón de este año no tiene precedentes»