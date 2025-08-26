Las Mestas cuenta las horas para volver a acoger una edición del Concurso Hípico Internacional de Gijón, su número 82. Alejandro Ancín (Getxo, 1975) ... es el director técnico de la cita que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de este mes con 16 pruebas, repartiendo 520.000 euros en premios.

–Se acaba agosto y, como cada verano, vuelve el Hípico a Las Mestas. ¿Qué se va a encontrar el público este año?

–Va a ser una edición sin precedentes. Es la que va a reunir a más caballos y más participantes de la historia del Hípico de Las Mestas con cerca de 90 jinetes y más de 250 caballos. Por participación y nivel hablamos de histórica porque hemos tenido una demanda de jinetes muy importante. A 70 que querían venir a Gijón no les hemos podido dar entrada.

«Batir los 44.800 espectadores del año pasado es difícil, pero animo al público a venir»

–Una pena la ausencia final de Richard Vogel, flamante campeón europeo.

–Pues sí. Teníamos a Richard Vogel y a otros dos jinetes que están en el top diez internacional que tenían intención de venir, lo que pasa que el concurso este año coincide con el de Calgary (Canadá), que ha adelantado dos semanas su fecha. Nos ha hecho mucho daño.

–En cuanto a número de espectadores, ¿cuentan con mejorar los registros del año anterior?

–El año pasado creo que nos quedamos en 44.800 espectadores contando todas las jornadas. En pocos sitios del mundo se da esa afluencia. Batirlo es difícil, pero yo animo a la gente de Gijón a que se acerque.

–¿En qué lugar, a nivel internacional, se sitúa el Concurso de Saltos de Las Mestas?

–Creo que es el mejor concurso del mundo dentro de su categoría. Es verdad que lo dice un bilbaíno (se ríe), que puede resultar un poco pretencioso, pero es la realidad. Diría que es el mejor concurso del mundo de cuatro estrellas y se justifica teniendo en cuenta las solicitudes de inscripciones.

–Hablábamos de ausencias, pero también vendrán nombres propios como Julien Épaillard, Penélope Leprevost y, por encima de todos, el regreso de John Witakker treinta años después.

–Así es. El retorno de John Witakker a Las Mestas es digno de ver. Con 70 años, alguien que es una leyenda viva de este deporte. Merece la pena poder disfrutar de él, de su recorrido y de sus caballos. Una de las múltiples medallas que tiene la consiguió en Gijón por lo que verlo otra vez galopar en el verde de Las Mestas es algo único y un lujo.

Mejor calendario

–Una de las novedades de esta edición será la prueba de velocidad del sábado.

–Eso es, teníamos ganas de recuperar esa prueba de velocidad. Era una demanda de distintos aficionados y jinetes desde hace años. Creo que va a ser un bonito espectáculo tener esa prueba reservada a los 30 mejores jinetes y amazonas hasta el momento. Seguro que van a ser tres series que van a ser espectaculares en cuanto a velocidad y pasión.

–Se repite también el formato de dos 'speakers'. Miguel Costa, en inglés, y Toni Bergés, en español.

–Fue un tema al que en su momento estuvimos dándole vueltas con el Patronato. Si queremos traer jinetes internacionales y público internacional es de buena educación poder hablarles en un idioma que entiendan.

–¿Podremos ver alguna actuación relevante a cargo de algún participante asturiano?

–Asturias está volviendo a ser lo que era antiguamente, una gran cantera de jinetes y amazonas. Seguro que sí, como ya ocurrió el año pasado. Por supuesto, nuestro embajador Julio Arias será uno de ellos.

–Se va a repetir el formato de los asientos numerados del año anterior. ¿Le convence?

–Fue una apuesta valiente porque cambiar cosas en un evento con tanta tradición da algo de vértigo. Creo que es un acierto.