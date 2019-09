Alicia González quiere «ayudar» a sus compañeras en el Mundial

Alicia González (Viella -Siero-, 1995) afronta con mucha ilusión la prueba femenina de fondo en carretera de hoy en el Campeonato del Mundo (12.30 horas), que se disputa en Yorkshire. La sierense disputa la prueba junto a Ane Santesteban, Eider Merino, Lourdes Oyarbide y Mavi García, que completan la nómina del equipo nacional.

Tras reconocer el trazado estos días, la corredora profesional del Movistar Team comentó ayer a este periódico que «vengo con muchas ganas», aunque advierte de que «será un recorrido de 150 kilómetros bastante duro, con un continuo sube y baja sin un metro de llano». Pero Alicia González, que tiene la experiencia de haber estado en otros tres mundiales en diferentes categorías, es optimista al asegurar que tenemos muy buen equipo y confiamos en que nos salga una buen carrera».

Confiesa la destacada ciclista asturiana que «este año no me salieron bien las cosas, pero me encuentro mejor estas últimas semanas». Sobre su objetivo en esta carrera del Mundial será «intentar ayudar a que una de mis compañeras termine la carrera lo mejor clasificada posible».