AJEDREZ Álvaro Biempica se impone en el regional sub 8 Álvaro Biempica, una pujante promesa del ajedrez. / QUIQUE64 El joven grupista consiguió un pleno de victorias. Óscar Poblet gana el torneo destinado a los jugadores sub 18 ENRIQUE IGLESIAS Miércoles, 6 febrero 2019, 00:19

El Campeonato de Asturias de Edades se acerca a su última jornada, aunque dos de sus siete torneos han concluido ya. En la prueba destinada a los sub 8 venció con gran autoridad el joven grupista Álvaro Biempica, que sumó seis victorias en otras tantas partidas y aventajó en dos puntos a sus principales rivales. La clasificación final quedó de la siguiente manera: 1º. Álvaro Biempica (Grupo Covadonga), con 6 puntos; 2º-3º. Alejandro Suárez (Antonio Rico) y Mauro Arribas (Antonio Rico), con 4 puntos; 4º-7º. Marcos Antuña, Mateo Menéndez, Luis Ávila y Manuel San Juan, con 3,5 puntos: 8º. Anselmo Cepedal, con tres puntos, hasta completar los trece participantes. También el torneo sub 18 llegó a su fin y el triunfo se lo adjudicó Óscar Poblet tras vencer a Jordi Fernández en la partida decisiva de la última ronda. La clasificación definitiva quedó del siguiente modo: 1º. Óscar Poblet, con 5 puntos de los seis posibles; 2º-4º. Jorge Santos, Jordi Fernández e Illán Marcilla, con 4,5 puntos; 5º-6º. Samuel García y Jorge López, con 4 puntos; 7º-8º. Mario Melón y Diego Cores, con 3,5 puntos; 9º-10º. Samuel José García y Abel Carbajal, con tres puntos, hasta totalizar diecinueve participantes.

El avilesino Lionel Sierra se muestra contundente en el torneo sub 10 y lleva seis victorias en los seis duelos que ha mantenido. Era el principal favorito y ya es campeón virtual de la prueba a falta de la última rondan, en la que se medirá a Enol Tuya. Los otros encuentros que despejarán los medallistas serán: Mauro Álvarez (4,5)-(5) Javier González y Miguel Menéndez (4,5)-(4,0) Álex Labra. En la competición para los sub 12 está pletórico Diego Vergara, que también ha vencido en los seis litigios que ha mantenido hasta el momento. A un punto suyo están Lucas Antuña, Ángel Martín e Iván Patón, por lo que habrá lucha cerrada para entrar en el podio. Los duelos claves serán: Ángel Martín-Diego Vergara y Lucas Antuña-Iván Patón. En el grupo correspondiente a los sub 14 sigue liderando con rotundidad el ovetense Steve Badillo, que lleva seis triunfos en los seis encuentros. A un punto suyo está Eduardo Castro, con quien se medirá en la próxima ronda. Los enfrentamientos más importantes para la ronda decisiva serán Eduardo Castro (5)-(6) Steve Badillo, Nicolás Díaz (4,5)-(4,5) Aitor Siscar y Miguel Suárez (4,5)-(4,5) María Joglar. La competición más igualada es el torneo destinado a los sub 16, en el que Jonás Prado y Adán Álvarez colideran la prueba, ambos con cinco puntos, y a sólo medio punto están Iyán Guedes y Paula Bermúdez, por lo que la lucha por las medallas está muy abierta. Los emparejamientos para la última justa serán: Adán Álvarez (5,0)-(4,5) Paula Bermúdez, Carlos Otero (4,0)-(5,0) Jonás Prado e Iyán Guedes (4,5)-(4,0) Irene Vergara.

Por último, el torneo de los veteranos también presenta mucha igualdad y varios candidatos a subir al podio. Manuel Ángel Castro y Dionisio Bombín colideran la tablas, ambos con cinco puntos de los seis posibles. A medio punto están Charles Fernández, Carlos Monge y Andrés Suárez. Los duelos en las primeros tableros se disputarán en el siguiente orden: Dionisio Bombín (5)-(5) Manuel Castro, Charles Fernández (4,5)-(4,5) Carlos Monge y Andrés Suárez (4,5)-(4,0) Guillermo Casocobos. La última ronda de las pruebas aún en juego se disputarán el próximo domingo, a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Hotel Villa de Gijón. El sábado dará comienzo el Campeonato de Asturias de clubes en sus cinco divisiones.