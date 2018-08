Campeonatos de Europa Ana Peleteiro, a la final de triple de un solo salto Ana Peleteiro ejecuta un triple salto. / ABC La atleta española llega a 14,27 metros y el viernes luchará por una nueva medalla internacional en un concurso en el que no estarán Patricia Sarrapio ni María Vicente EFE Berlín Miércoles, 8 agosto 2018, 14:13

Ana Peleteiro, campeona de España y medallista de bronce mundial de triple salto, se ha clasificado para la final de los Campeonatos de Europa al conseguir la marca exigida (14,05) en su primer salto, de 14,27 metros, mientras que Patricia Sarrapio y María Vicente quedaron eliminadas.

Para una atleta como Peleteiro, que ha saltado este año 14,55, la marca requerida no ofrecía una gran dificultad, pero sí para las otras dos españolas, Patricia Sarrapio, que llega con 14,08, y para María Vicente, de 17 años, cuyo mejor registro es de 13,95.

Sarrapio hizo un primer salto de 13,87 que a la postre fue el mejor de los tres, pero insuficiente para estar entre las doce finalistas. Vicente arrancó con dos nulos y se despidió con 13,50 en su primera experiencia internacional con los mayores.

Peleteiro prometió «pelear con las mejores» en el estadio Olímpico de Berlín, y ha resuelto el primer compromiso con suma facilidad, pese a que la ronda de calificación de triple estuvo interrumpida durante un cuarto de hora por un problema en el foso.

Peleteiro, medallista de bronce este año en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, dijo antes de competir que venía a Berlín con el modesto objetivo de mejorar su marca, «aunque sea un solo centímetro».

«Si lo consigo, estaré contenta porque habré dado lo mejor de mí, aunque vengo a pelear con las mejores. Llevo un par de semanas entrenando entre algodones porque el cuerpo está a tope, escuchando a mi entrenador (el cubano Iván Pedroso) y mentalizándome», afirmó en la rueda de prensa del equipo español.

Peleteiro ha bajado de peso desde que está con Pedroso. «Cuando empecé con él pesaba 60 kilos, en los Mundiales del año pasado 59 y aquí vengo con 57 y medio. Me he esforzado en estar ligera de peso, cuidando mucho la alimentación», explicó.

El viernes, a las 20:07 horas, Ana Peleteiro luchará por conseguir una nueva medalla internacional.

«Relajada»

«Estoy muy satisfecha. Lo importante era lograr la Q mayúscula y clasificarse y se ha cumplido el objetivo», dijo Peleteiro a un grupo de periodistas.

La saltadora gallego dijo que antes de la clasificación ella misma había estado sorprendida de lo relajada que estaba. «Estaba tan relajada que me pregunté si no me estaba pasando algo», señaló.

De cara a la final, Peleteiro dijo que será una competición muy abierta en la que todas las atletas clasificadas tienen su oportunidad.

«En la final todas tienen posibilidades, desde la última hasta la primera clasificada», dijo al ser interrogada acerca de cual de las competidoras veía como su principal rival.

Interrogada acerca de si no la había inquietado el salto de 14,49 de la griega Paraskevi Paprhistu, Peleteiro le restó importancia y recordó que su mejor salto de la temporada había sido de 14,55.

«Yo no vengo a la ronda de clasificación a darlo todo, hay que hacer las cosas bien pero hay que guardarse algo», dijo.

Durante la competición, hubo un momento de interrupción relativamente largo, justo antes del salto de Peleteiro, debido a un problema con el sistema de medición lo que sin embargo la atleta española no cree que haya afectado su concentración. «Me puse en la sombra y estuve tranquila», dijo.