Ángel Fernández y Laura Álvarez, los más rápidos en el Trofeo Pico Cueto

Ángel Fernández (FEMPA) y Laura Álvarez (Horizonte) fueron los rápidos en la séptima edición del Trofeo Pico Cueto, disputado ayer en Pravia. 'La Mafia ... Asturiana', integrado por Xabel Guiu, Ángel Fernández y Santiago Gutiérrez, y el 'LFS', con Sonia Artime, Laura Álvarez y Estefanía Fernández, fueron las mejores formaciones en la clasificación de relevos, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

El Club Atletismo Pravia celebró con éxito una nueva edición de esta prueba por relevos, que este curso agotó todas las plazas previstas, alcanzando los 180 participantes.

La competición arrancó al filo de las once de la mañana. Los corredores tenían por delante el desafío de coronar Pico Cueto, superando un desnivel de 300 metros, para regresar de nuevo a Pravia y completar un trazado de unos 5 kilómetros. Ángel Fernández realizaba la posta más rápida de todos los participantes, al marcar en meta un tiempo de 22.15, que le convertía en el mejor corredor de la prueba.

El fondista local José Riesco lo secundaba en la clasificación a veinticinco segundos. Xabel Guiu (Camín Real) marcó el tercer mejor crono, con 22.45.

Laura Álvarez, por su parte, dominó la prueba en categoría femenina con 29.52. Lograba la victoria tras superar por solo cuatro segundos a Sonia Hernández, que finalizó en la segunda plaza. Estefanía Fernández (Sin Fronteras) estuvo muy cerca de sus competidoras y completó el podio con 22.58.

La formación denominada como 'La Mafia Asturiana' se hizo con una clara victoria, al acumular sus relevistas un tiempo de 1h09.26. El 'Decline Proyect' se hizo con la segunda plaza con 1h14.41. El 'Isongu Team' subía al último cajón, con 1h23.23.

El 'LFS' no tuvo problemas para vencer en femenino con 1h34.14. El 'Jabato Veloz ' fue segundo con 1h44.10, y el 'Morcín' concluyó tercero con 1h47.47.