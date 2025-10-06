El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Xabel Guiu da el relevo a Ángel Fernández. E. C.
Trail

Ángel Fernández y Laura Álvarez, los más rápidos en el Trofeo Pico Cueto

'La Mafia Asturiana' y el 'LFS' fueron la mejores formaciones en la clasificación por relevos de la carrera, que contó con 180 participantes

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ángel Fernández (FEMPA) y Laura Álvarez (Horizonte) fueron los rápidos en la séptima edición del Trofeo Pico Cueto, disputado ayer en Pravia. 'La Mafia ... Asturiana', integrado por Xabel Guiu, Ángel Fernández y Santiago Gutiérrez, y el 'LFS', con Sonia Artime, Laura Álvarez y Estefanía Fernández, fueron las mejores formaciones en la clasificación de relevos, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  7. 7 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  8. 8

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  9. 9 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  10. 10 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ángel Fernández y Laura Álvarez, los más rápidos en el Trofeo Pico Cueto

Ángel Fernández y Laura Álvarez, los más rápidos en el Trofeo Pico Cueto