Alejandro Mendoza: «Aposté por el Cid Jovellanos por la ciudad y el interés que mostraron en ficharme»

El colocador es una de las figuras más importantes en el voleibol. Cerebro del ataque, distribuye el juego, marca el ritmo e interpreta la ... defensa rival para tratar de hacer el mayor daño posible. Lo sabe bien Manuel González, presidente y entrenador del Cid Jovellanos, después de toda una vida dedicada a este deporte. El club ha hecho este año un esfuerzo por subir el nivel y en esa apuesta hay un nombre que está llamado a destacar: Alejandro Mendoza, un colocador mexicano de 26 años titular en la selección de su país que se incorporó la pasada semana al club. «Aposté por el Cid Jovellanos por la ciudad y el interés que mostraron en ficharme», confiesa el jugador, que ya debutó con el equipo el pasado fin de semana aportando para lograr la victoria por 3-0 frente al Suac Canarias.

La relación de este joven y a la vez experimentado colocador con el voleibol viene de lejos. Habitual de las selecciones inferiores mexicanas, llegó a hacerse con un hueco en el combinado nacional, donde ahora es titular. Con experiencia en México, donde llegó a ser campeón tanto con Tigres como con Mezcaleros, Alejandro Mendoza conoce bien la exigencia de jugar fuera de su país. En 2022 puso rumbo a Kosovo para incorporarse al Luboteni, donde disputó media temporada. «Fue un reto. Eran diferentes costumbres, clima, gastronomía, de repente nevaba...». Tras un nuevo paso por México volvió a cruzar el Atlántica para jugar con el Anagennisi Deryneias de Chipre. Acabada la temporada, sabía bien cuál quería que fuera su siguiente destino. «Le dije a mi representante que quería ir a España y se dio la oportunidad».

Lo que se ha encontrado en la semana escasa que lleva en Gijón es una ciudad que le gusta y de la que tiene ganas de disfrutar. «Estoy encantado con la playa, con la arquitectura, las vistas». Eso en lo personal, porque en lo deportivo las primeras impresiones también son buenas. «Es una buena plantilla, equilibrada, con jugadores de calidad. Podemos hacer cosas interesantes. Mi intención siempre es competir, poner al club lo más arriba posible».

El Cid Jovellanos ha hecho un importante esfuerzo para contar con un jugador diferencial al que ni siquiera aspiraban. «Hablando con un representante nos plantearon esta posibilidad, Alejandro estaba interesado en venir a España», explica Manuel González, quien destaca los pasos dados por ambas partes. «Es una apuesta importante para nosotros, pero él también pone de su parte. Es un jugador que, por inversión, no estaba en nuestro radar».

La altura de Alejandro Mendoza, 1,98, es un plus más para un equipo que, con su fichaje y el de otros compañeros llegados este año, espera subir el nivel. «Vamos a mejorar mucho en la distribución de la bola. Cuando tenemos gente de nivel buscamos que el resto también lo suba», desea el presidente y entrenador del Cid Jovellanos.