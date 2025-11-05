El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Mendoza, antes del entrenamiento del CID Jovellanos, en el pabellón de La Arena. JOSÉ SIMAL
VOLEIBOL

Alejandro Mendoza: «Aposté por el Cid Jovellanos por la ciudad y el interés que mostraron en ficharme»

La entidad gijonesa firma al colocador internacional mexicano Alejandro Mendoza: «Hay una buena plantilla, podemos hacer cosas interesantes»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El colocador es una de las figuras más importantes en el voleibol. Cerebro del ataque, distribuye el juego, marca el ritmo e interpreta la ... defensa rival para tratar de hacer el mayor daño posible. Lo sabe bien Manuel González, presidente y entrenador del Cid Jovellanos, después de toda una vida dedicada a este deporte. El club ha hecho este año un esfuerzo por subir el nivel y en esa apuesta hay un nombre que está llamado a destacar: Alejandro Mendoza, un colocador mexicano de 26 años titular en la selección de su país que se incorporó la pasada semana al club. «Aposté por el Cid Jovellanos por la ciudad y el interés que mostraron en ficharme», confiesa el jugador, que ya debutó con el equipo el pasado fin de semana aportando para lograr la victoria por 3-0 frente al Suac Canarias.

