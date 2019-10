NATACIÓN La apuesta olímpica de César Castro César Castro, antes de una sesión de entrenamiento, en la piscina del Santa Olaya. / JORGE PETEIRO El internacional realizará en el Santa Olaya su preparación para Tokio 2020 CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 00:17

César Castro (Plasencia, 1999), plusmarquista nacional de 200 libre, es la gran baza del Santa Olaya para contar con representación en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. El nadador extremeño hizo una gran apuesta por hacer realidad su sueño olímpico y ha dejado atrás el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, para prepararse en Gijón, desde donde nadadores como María Olay, Eva Piñera, Marcos Rivera y Merche Peris también llevaron los colores del club fabril a los Juegos.

El internacional del conjunto de gijonés considera que abandonar Madrid para prepararse en el Santa Olaya fue «una decisión muy meditada y que tomé con mi entrenador y todos los compañeros, ya que afronto mi mayor reto como deportista».

La trayectoria de César Castro está marcada por algunos problemas físicos que le han impedido alcanzar los éxitos que desde hace algunas temporadas le auguran los mejores técnicos de la natación española: «Las lesiones han quedado atrás. Creo que no voy a volver a tener parones importantes y, si todo sale bien, esta va a ser una buena temporada».

«Este club tiene todo lo que necesita un nadador del máximo nivel»

El internacional extremeño considera que todos los deportes tienen una gran exigencia a la hora de conseguir la clasificación para los Juegos que es «el evento más importante del deporte, para el que todos se preparan al máximo. En el caso de la natación, el año olímpico es muy importante».

Un complejo programa

La preparación para unos Juego Olímpicos tiene una gran complejidad y aunque se entrene, fundamentalmente, en Gijón también seguirá el plan que ha determinado la Selección Española, en el que hay programadas concentraciones y competiciones internacionales, para conseguir el mayor rendimiento al trabajo realizado.

César Castro destaca en un buen número de pruebas, aunque el 200 libre es «en la que más cómodo me encuentro y en la que estoy más cerca de conseguir la mínima».

El tiempo corre y cada entrenamiento debe situarle más cerca de Tokio 2020. El calendario de natación es restrictivo y no todas las competiciones sirven para lograr la mínima, por lo que para el internacional olayista señala que «el Nacional Open de abril será la competición de máxima referencia y allí será donde trataré de sellar mi pasaporte a lo Juegos. No obstante, habrá otros campeonatos como el Europeo para poder realizar la marca que me exigen».

«El Santa Olaya tiene todo lo que necesita un nadador del máximo nivel. Cuenta con una excelentes instalaciones y un gran grupo de entrenamiento. Además desde el primer día te hacen sentirte como en casa», hizo hincapié.