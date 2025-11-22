Ares Lois se proclama subcampeón de España por clubes en La Nucía

El púgil avilesino Ares Lois Castro se desplazó a La Nucía (Alicante) junto a su entrenadora, Sara Montoya, para disputar los Campeonatos de España ... por clubes en la categoría de 54 kilos júnior, en lo que está siendo su último año en ese nivel, pues la próxima temporada subirá a la denominada 'joven'.

Lois se enfrentó en semifinales al púgil Jaime Timón del Club Timebox de Fuenlabrada (Madrid), ganando los tres asaltos por decisión unánime y pasando así a la final, en la que se enfrentó a un púgil del Sugar Ray de Jaén que está en la selección española de la categoría.

Se trató de un combate muy disputado en el que Ares perdió por decisión dividida, quedando así subcampeón de España por clubes con el Toa Gym. En las próximas fechas se desplazará a Oporto y Galicia a competir.

Cabe recordar que el púgil avilesino fue en su momento campeón de España cadete y juvenil, así como medalla de bronce en el prestigioso torneo Boxam Internacional. Su idea es poder dedicarse al boxeo en el futuro, y ojalá pronto hacerse un hueco fijo dentro de la selección española joven. Esfuerzo y tesón no le faltan por el momento.