Ariane Toro apura su preparación para el Campeonato del Mundo Ariane Toro, con su madre y entrenadora Yolanda Soler. / O. ANTUÑA La judoca, que sueña «con el oro», partirá el domingo rumbo a Kazajistán y debutará en el tatami el día 26 SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:15

Ariane Toro realizó ayer el último entrenamiento antes de poner rumbo el domingo a Kazajistán para finalizar la temporada con la disputa del Campeonato del Mundo sub18. La pamplonica, que se resarció de su accidente en el Europeo con una espectacular plata en los Juegos Olímpicos juveniles, lleva semanas entrenándose a fondo para luchar «por el oro» en la cita mundialista.

Como es habitual en ella a pesar de contar con tan solo 16 años, Ariane no le teme a nada. «No sé todavía los rivales que van a ir ni por qué lado del cuadro voy a entrenar, pero la verdad es que no me importa mucho. Lo principal es ofrecer mi mejor judo y tengo confianza en poder hacerlo».

Tras unos días de descanso después de los Juegos Olímpicos, Ari inició una fase especial de entrenamientos junto a Carlos Fernández y Yolanda Soler. «Durante un tiempo entrené mañana y tarde, pero desde hace más de una semana comenzamos un período de descarga para llegar fresca a la competición. Además, con el inicio de las clases estoy estudiando por la mañana y entrenando por las tardes», desvela.

La de ayer fue su última sesión y se define preparada para el reto. «El domingo salgo para allá y compito el día 26, como digo, todavía no sé contra quién. Aspiro a lo máximo y a ver si salen bien las cosas», Palabra de deportista ambiciosa, cuyo sueño es proclamarse campeona olímpica. No en vano, el ejemplo lo tiene muy cerca, en su casa, pues su madre Yolanda ya sabe lo que es colgarse un bronce olímpico, concretamente en Atlanta 96, tras ser triple campeona europea.