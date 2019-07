JUDO Ariane Toro: «La plata sabe bien, aunque yo siempre voy a por el oro» Ariane ejecuta una llave a uno de los niños que acudieron ayer al campus del Judo Avilés en El Quirinal. / MARIETA La judoca pamplonica acudió ayer al Campus del Judo Avilés antes de tomarse unos días de vacaciones previas al Mundial de septiembre S. MENOR AVILÉS. Miércoles, 31 julio 2019, 00:14

Con una sonrisa de oreja a oreja, como siempre, llegó ayer Ariane Toro al polideportivo del Quirinal, en cuya sala de judo tenía prevista una visita a los niños y niñas que están participando durante el verano en el Campus del Judo Avilés, el decano de la ciudad. Junto a ella, bien guardada en una pequeña caja, la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos Juveniles de Bakú, resultado histórico para el club avilesino.

«La plata sabe bien, aunque yo siempre voy a por el oro», explica ya fuera del tatami, después de posar con los niños. «Tenía ganas de hacerlo bien después de lo sucedido en el Europeo y estoy contenta, pero sé que en la final lo pude hacer mejor». En semifinales había derrotado a Toniolo, actual campeona de Europa, algo que quizá le pasó factura en el combate definitivo. «Intenté hacer un combate parecido al resto, no estaba yendo la cosa como a mí me gustaba y me precipité, son cosas de las que tengo que aprender», asume.

La judoca, todavía en edad cadete, tendrá cinco días de vacaciones antes de comenzar a preparar el Mundial, que tendrá lugar en septiembre en Kazajistán. «Iré unos días a Madrid a entrenar con el equipo nacional y voy con toda la ilusión al Mundial, donde estarán judocas japonesas, que siempre son muy complicadas», explica. Cinco días de minivacaciones bien merecidas en los que a buen seguro Ariane no dejará de cuidarse físicamente. Ella no para. Y el Judo Avilés tampoco.