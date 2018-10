Arranca el campeonato de Asturias absoluto Panorámica del salón de juego durante la primera jornada. / QUIQUE64 Javier Agüera y Enrique Álvarez inician con triunfo la prueba, que reúne a 265 ajedrecistas en cuatro divisiones ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 00:24

Comenzó el Campeonato de Asturias individual absoluto con una participación amplia, que se eleva a doscientos sesenta y cinco jugadores, aunque no bate el récord logrado la pasada campaña, que acogió a catorce jugadores más. Los inscritos están distribuidos en cuatro categorías. En la máxima, la Primera División, disputan treinta ajedrecistas. En el primer asalto, de los ocho programados, se produjeron sendas victorias en los dos primeros tableros a cargo de los dos principales candidatos al triunfo final, los maestros de la federación Internacional y tetracampeones regionales Javier Agüera y Enrique Álvarez. Pero en la tercera mesa se dio la primera sorpresa. El talentoso Diego Vergara, que solo tiene once años, realizó un debú brillante en la máxima división del ajedrez asturiano frente a uno de nuestros ilustres históricos, como es David Roiz, también maestro de la Federación Internacional y tetracampeón regional. El joven belmontino, que condujo las piezas blancas, logró un valioso empate frente al experimentado maestro avilesino. No fue el único resultado sorprendente, pues Andrés Presa, que ha crecido mucho en la última campaña, impuso su criterio frente a Saúl Pérez, actual subcampeón del campeonato. El próximo sábado se jugará la segunda jornada de la competición, que presentará como principales encuentros los duelos Javier Agüera-Ander Martín, Iván Torre-Enrique Álvarez, Manuel Cuevas-Samuel Castelao, Daniel Centrón-Andrés Presa, Juan Villemur-Pelayo Quirós, José Luis Blanco-Juan Ramón Rodríguez y David Roiz-César Cabo.

En Segunda División, categoría en la que participan cincuenta y un jugadores, perdió el primero del orden de fuerza, Adán Álvarez, así como Luis Ponce, ambos favoritos a colocarse en las cinco primera plazas de la clasificación, que serán las que otorguen el premio del ascenso. Para la segunda jornada están previstos los enfrentamientos Jesús Álvarez-Néstor López, José Luis Miranda-Sara Olivares y Carlos Monge-Antonio Alba.

En Tercera División, con ochenta y tres trebejistas en liza, se podrán ver los emparejamientos José Antonio Lloveras-Miguel Ángel Vallina, Miguel Suárez-José Antonio González y Alfonso Castro-Pablo Arjona en las tres primeras mesas de la prueba el próximo sábado. Por último, en Cuarta División, en la que participan un centenar de competidores, la segunda ronda presentará los encuentros Manuel García-Eduardo Cueva, Anna González-Miguel Caunedo y Ángel Álvarez-Iván Crespo en los tres primeros tableros de la próxima ronda. El próximo sábado se disputará la segunda jornada del campeonato. Todas las partidas, más de un centenar, darán comienzo a las cuatro y media de la tarde y se disputarán en el Marieva Palace.

El domingo, los asturianos Antonio Acebal, José Antonio García y Pedro Méndez comenzarán su andadura en el Campeonato de España de veteranos, en la prueba destinada a los mayores de cincuenta años. El torneo se disputará en la localidad alicantina de Altea.