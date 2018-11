Arranca el Torneo Escolar Martín Zarza y Eloy García en primer término. / QUIQUE64 Casi doscientos niños toman parte en la competición. Adrián Vázquez y Jesús Menéndez, por otra parte, colideran el social del Ateneo ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:41

Se disputó la primera jornada de los Juegos Escolares gijoneses con cerca de doscientos niños, distribuidos en cinco categorías de edad. En la primera cita se disputaron cuatro partidas. En el torneo sub 8, categoría en la que hay cuarenta chicos en competición, colideran Mateo Díaz y Álvaro Biempica tras vencer en los juegos litigios. Iván Roces lleva tres puntos y medio y con tres puntos están Alfredo García, Martín Zarza, Mateo Muñiz, Martín Morán, Gael Hoyos y Mateo Yáñez. En el grupo correspondiente a los sub 10, en el que toman parte 77 muchachos, hay cuatro colíderes: Miguel Menéndez, Bruno Peneda, Jorge Uría y Enol Tuya. A medio punto están Álvaro García, Telmo Perianes y Pelayo Celorio. En la prueba sub 12 participan sesenta jóvenes y hay también cuatro colíderes: Nicolás Artime, David Junquera, Marcos Salas y Manuel Puebla. Con un punto menos figuran Néstor Fernández, Adrián Díaz, Beltrán Pérez, Alejandro Álvarez, Paulino Sánchez, Omar Fernández, Adrián López, Olaya Fernández, Miguel Zarza, Aitor Valeiro, Martín García y Enol Morán. En sub 14, con una docena de jugadores, colideran Álvaro Puebla y Pablo Rodríguez, con Omar Fernández y Héctor Valtuille a medio punto. Finalmente, en el torneo sub 16, con media docena de jugadores, son Lucas Queipo y David Morán. El domingo, en los salones del Hotel Villa de Gijón, se disputará la segunda y última jornada de la prueba, en la que se jugarán otras cuatro partidas y se determinarán las distintas plazas de cada categoría de edad que darán derecho a participar en la final regional.

Comenzó la Copa de Asturias con veintiséis equipos en una competición que se disputa mediante el sistema de eliminatoria. Este próximo sábado se jugará la segunda ronda de encuentros, que presenta los siguientes duelos: Pablo Morán A-Grupo Covadonga, Ensidesa B-Oviedo 93 A, Ateneo 1881-Real Oviedo A, Ciudad Naranco A-Pablo Morán B, Antonio Rico-Universidad, Real Oviedo C-Ensidesa, Gradense-Ciudad Naranco B y San Juan Bautista-Oviedo 93 B.

Empezaron también el Campeonato de Asturias de equipos en categorías sub 12 y sub 18. La prueba de los más jóvenes aglutina seis conjuntos. En la primera ronda vencieron Grupo Covadonga y Real Oviedo, que lideran la tabla. En la segunda sesión jugarán en este orden: Grupo Covadonga-Ensidesa, Ciudad Naranco B-Real Oviedo y Antonio Rico-Ciudad Naranco A. El torneo sub 18 cuenta con ocho escuadras. Grupo Covadonga, Ensidesa, Antonio Rico y Ciudad Naranco ganaron la primera justa y lideran la clasificación. Para la segunda ronda están previstos los encuentros: Antonio Rico-Grupo Covadonga, Ciudad Naranco B-Ensidesa, Real Oviedo-Ciudad Naranco A y Candás-Casino La Felguera.

Por último, en el torneo social del Ateneo Obrero ganaron sus encuentros Adrián Vázquez y Jesús Menéndez frente a Mario Larrea y Santiago Menéndez, respectivamente, por lo que son colíderes de la competición, a falta de una sola partida por disputar, con cuatro puntos y medio de los cinco posibles. En la sexta y última ronda se enfrentarán, en las primeras mesas, y con el título en juego, en este orden: Javier Sotelo (3,5)-(4,5) Adrián Vázquez y José Ramón Alonso (3,5)-(4,5) Jesús Menéndez.