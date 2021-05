VOLEY-PLAYA La asturiana Daniela Álvarez brilla lejos del Principado La internacional gijonesa fue finalista en el Universitario de EE UU y rozó medalla en el Europeo Sub 22 Daniela Álvarez, a la izquierda, trata de bloquear un ataque de su rival. / E. C. J. L. CALLEJA GIJÓN. Sábado, 29 mayo 2021, 01:44

Daniela Álvarez Mendoza continúa al más alto nivel en la competición de voley-playa. Lo hace con excelentes resultados internacionales, que la han convertido en una de las referentes españolas a nivel mundial de una de las disciplinas deportivas más practicadas en el planeta.

La gijonesa, bronce en el Campeonato del Mundo Sub 19 (2018) y en el Sub 21 (2019), así como en el Europeo Sub 22 (2018), se convirtió recientemente en finalista del Campeonato Universitario de EE UU, en Gulf Shores (Alabama), para el que se clasificaron los ocho mejores equipos del país.

Sobre la arena de la costa del Golfo de México, la jugadora asturiana y la madrileña Tania Moreno cayeron en las primeras rondas y concluyeron en el 'top 8' del torneo. No obstante, en tierras americanas, el binomio asturmadrieño obtuvo en actuaciones anteriores una serie de distinciones, como el First Team All America, First Team All Conference, All Freshman Conference Team y AVCA Top Flight Award, que acreditan su buen momento y que certifican que mantiene muy alto el listón.

«El nivel fue muy alto y estamos satisfechas por cómo jugamos, aunque no tuvimos demasiada suerte con el sorteo», dice Daniela, uno de los nombres propios del voley-playa internacional.

Sin apenas descanso, ambas viajaron posteriormente a Austria para disputar el Europeo Sub 22 en Baden, que concluyó el pasado fin de semana. Pasaron primeras de grupo tras vencer a la pareja anfitriona, a la de Dinamarca y a la de Israel. En octavos de final ganaron a la segunda de Rusia y luego perdieron en cuartos contra las holandesas, que son subcampeonas del mundo sub 19 y medalla de plata los europeos sub 18, sub 20 y sub 22. «Terminamos quintas, cerca del podio, por lo que el balance puede decirse que es positivo en este Campeonato de Europa, porque participaron parejas de mucho nivel», explica la internacional gijonesa.

A por la Copa de la Reina

Tras unos días descanso en casa tras ambos torneos, Daniela y Tania afrontan la Copa de la Reina en Menorca, donde tendrán como rivales a las mejores parejas nacionales, para posteriormente disputar en la ciudad checa de Ostrava la primera prueba de la temporada del Circuito Mundial FIVB de categoría cuatro estrellas. En la cita balear esperan «hacer un buen papel» para luego llegar bien a la cita centroeuropea.